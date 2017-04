Confusión por la muerte de un fan de "La Mona" Jiménez

Lunes, 17 de abril de 2017

El fallecido es un hombre, de 34 años. La versión policial indicaba que el deceso había ocurrido mientras hacía la fila para entrar, pero un video que circula por las redes sociales la pone en duda.



“Es un día de luto para mí”, expresó el cantante. Las imágenes pueden herir la sensibilidad del lector



Un fanático de "La Mona" Jiménez murió en la madrugada del sábado en las inmediaciones del estadio Sargento Cabral, en el marco del retorno del líder cuartetero a ese escenario del barrio San Vicente, Córdoba.



El episodio se registró pasadas las 3 cuando, al parecer, la víctima de 34 años se descompensó mientras realizaba la cola para ingresar al local, ubicado en la calle Sargento Cabral 5014.



Se trata de Pablo Javier Villafañe, vecino del barrio Estación Flores, de la capital provincial. Fuentes policiales indicaron que la víctima fue trasladada hacia el Hospital de Urgencias, donde se constató que sufrió un paro cardiorrespiratorio y falleció.





Hay distintas versiones en torno a las causas que motivaron el lamentable desenlace. Una de ellas asegura que Villafañe se habría descompuesto en el interior del estadio, producto de una avalancha por la cantidad de gente. En tanto, las versiones oficiales aseguraban que el hombre no había ingresado.



Sin embargo en las últimas horas circula por las redes sociales un video que pone en duda la versión policial sobre la muerte del fan de Carlos "La Mona" Jiménez. En las imágenes se puede ver cómo sacan hacia la calle al hombre fallecido, por una ventana del estadio Sargento Cabral. En ese sentido, el periodista Jorge Rial publicó un video en su cuenta en Twitter en el que se puede ver a la gente saliendo del lugar a través de una ventana.





Sobre la hipótesis de que Villafañe había muerto en el interior, el director de Control y Fiscalización de la Municipalidad capitalina, José Olmos, en diálogo con Cadena 3 aseguró que puso a disposición del fiscal que interviene en la causa las cintas de una cámara que se encuentra en las boleterías del lugar. "Las versiones oficiales aseguran que el hombre no ingresó. Igualmente, ya hemos solicitado registros de las cámaras", sostuvo.



Después de este mediodía, el fiscal Pedro Caballero dijo a Cadena 3 que Villafañe murió por aplastamiento. "Hasta el momento la prueba que tenemos indica que esto ocurrió en la puerta de ingreso. Se amontonaron los que querían ingresar ansiosamente y esto provocó la descompostura de la víctima", explicó.







A través de su cuenta en Facebook, "La Mona" Jiménez publicó un breve escrito con sus sensaciones tras el fatal hecho y manifestó su apoyo para con la familia de la víctima: "Hoy es un día de luto para mí, debido a lo acontecido. Solo escribo para dar mi más sentido pésame a los familiares y amigos de Pablo Javier Villafañe. Por este motivo hoy no habrá baile para que podamos acompañar a la familia en este difícil momento".