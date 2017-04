La fórmula Tassano-Lanari logró el apoyo de 10 listas y 23 partidos políticos

Lunes, 17 de abril de 2017

Es el armado con mayor cantidad de expresiones políticas y traccionará votos de todos los sectores.

Tiene dos patas peronistas entre las colectoras que buscarán los sufragios justicialistas. Crece la expectativa entre la dirigencia verde.



El cierre de lista del sábado dejó un escenario más que favorable para la fórmula que presentó Encuentro por Corrientes (ECO) + Cambiemos, ya que sumó la mayor cantidad de fuerzas del arco político provincial y tendrá diez listas que aportarán votos para que Eduardo Tassano y Emilio Lanari lleguen a la Intendencia de Capital.

En el cierre de alianzas, el 4 de abril, 23 partidos se plegaron al frente ECO + Cambiemos, representando el espacio político con mayor amplitud y cantidad de escuadras dispuestas a buscar arrebatarle la capital al kirchnerismo local, hoy disfrazado bajo la denominación de Haciendo Corrientes (HC), el cual gobierna la ciudad desde 2009.

Así, quienes apoyan las candidaturas a intendente y vice del frente verde son: Ciudadanos Comprometidos (CICO), que lleva como primeros escaños al conductor televisivo Nelson Lovera y al chamamecero Raúl Báez. En tanto, Acción por la República, llevará Juan González (reconocido militante de la UCR y presidente del comité de la 11º sección electoral). Unidad Popular es otra de las colectoras inscriptas para acompañar la fórmula de galenos que presenta ECO. Allí el primer candidato a concejal es Ariel Sotelo Balbuena. El Partido Socialista también lleva candidatos propios al Concejo Deliberante y la nómina está encabezada por Juan Almada.

Acción por Corrientes es una de las patas peronistas que tiene ECO, y la nómina de candidatos a ediles estará encabezada por Aníbal Godoy (h). Los demócratas progresistas también harán su aporte a la figura de Tassano con Marcos Gaviña Naón como aspirante a una banca capitalina. Es Posible llevará en tanto a Ramona Robledo en primer término. Compromiso Correntino es otra de las escuadras que presentó lista propia encabezada por Maika Lemos Zibecchi. El Partido Federal es la novena colectora, que buscará captar votos a partir de la figura de Gustavo Altamirano en primer lugar y Javier Ramírez en segundo. El Partido Laborista Auténtico es la décima lista y otra pata peronista dentro de ECO + Cambiemos. Miguel Falcón y Jorge Parthimos son los dos primeros candidatos que le aportarán votos a Tassano.

En tanto, la lista oficial lleva a Hugo Cuqui Calvano (CC-ARI), José Romero Brisco (PA), Mercedes Mestres (PRO), Juan Enrique Braillard Poccard (PP) y Claudia Campias (UCR), en los lugares más representativos.







El kirchnerismo, golpeado



El Frente para la Victoria (FPV) quedó en manos de la izquierda correntina, que, más que levantar las banderas del proyecto nacional y popular, aprovechó el descarte que hizo el Partido Justicialista (PJ), y en una actitud oportunista busca capitalizar votos de los ciudadanos K distraídos, que no siguen el cotidiano devenir de las noticias políticas y la dinámica de los cambios y saltos de bando.

Los apoderados del PJ ahora buscarán impugnar el uso del nombre (una marca registrada del peronismo en los últimos 14 años) ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ), según trascendió en las últimas horas de ayer.

Félix Pacayut, uno de los apoderados del PJ, explicó las razones por las cuales se objeta la utilización de FPV, que lleva como candidata a intendente a Sonia López (excomunista), tachándola como una suerte de “rapiña política”.

“Es una actitud oportunista y de rapiña política. Solamente se busca confundir al electorado ya que Fabián Ríos y Ana María Pereyra fueron electos intendente y vice precisamente por ese sello”, fustigó.

Otro de los obstáculos con los que debe lidiar Haciendo Corrientes es la participación de la escuadra de su candidata a viceintendente Ana María Pereyra, el Partido Liberal (PL). Los postulantes del PL deberán ir como extrapartidarios tras el fallo de segunda instancia que excluyó a la fuerza celeste de las dos alianzas en las que se había inscripto.



ECO + Cambiemos, fortalecido



Mientras el PJ se dirime y desgasta con los problemas internos generados por ellos mismos, a partir de buscar despegarse de la marca indeleble que les representa la K y reniegan del otrora fanatismo a la figura de Cristina Fernández de Kirchner (CFK), ECO + Cambiemos se fortalece día tras día en los barrios capitalinos.

Con acciones concretas y diálogo abierto con los vecinos, más un fuerte trabajo territorial, sobre todo a partir de los comités de Sección de la Unión Cívica Radical (UCR), la sensación de victoria crece.

A esto debe sumársele una pobre gestión del intendente Fabián Ríos, que no logró en cuatro años de gestión resolver los problemas estructurales que arrastra la ciudad desde hace años. Dos gestiones seguidas de los kirchneristas (cuatro años de Carlos Mauricio Camau Espínola y ahora cuatro de Ríos) con inestimables fondos que llegaban desde la administración de CFK discrecionalmente a la Comuna, no fueron suficientes para desarrollar un plan maestro que termine con las calles de tierra, la falta de cloacas y construcción de desagües que faciliten el escurrimiento cuando llueve.

Se nota un descontento generalizado entre los ciudadanos de la Capital, que consideran que la gestión de Ríos no se ocupa de las cuestiones primordiales que debe tener cumplir. La basura ha sido un problema que no han podido solucionar más allá de las campañas encaradas. El discurso no se correlaciona con la acción, lo que lleva a que en los barrios las esquinas y baldíos se conviertan en basurales a cielo abierto.

El tránsito es otra de las cuestiones en que la gestión de Ríos hace agua a diario. Actualmente, es la Policía de la Provincia la que ha puesto en marcha los controles vehiculares, cuando es una responsabilidad del Municipio capitalino.

El hecho que desde la comuna no se realicen los controles de circulación hacen que se proliferen los ataque s de motochorros. Lo mismo ocurre con cuestiones tales como de la falta de iluminación y el perfilado de calles. El hecho de no ocuparse de ello, dificulta el trabajo de patrullaje que se debe realizar a modo preventivo, al igual que dejar que los pastizales tapen los baldíos, generan espacios propicios para que los malvivientes los utilicen para cometer sus fechorías.

Todos estos problemas favorecen el cambio en la ciudad, cuestión a la que apunta Tassano.