Tres fórmulas competiran en la elección municipal Domingo, 16 de abril de 2017 Ante la Junta Electoral se inscribieron las fórmulas: Fabián Ríos - Any Pereyra que van por la reelección, Eduardo Tassano-Emilio Lanari (ECO + Cambiemos) y Sonia López- Edgardo Solís (Frente para la Victoria). Habrá diez listas colectoras en la categoría concejales.





INFO5ALos nombres fueron inscriptos en la secretaría del Juzgado Electoral, que recibió hasta el último minuto de ayer las listas de candidatos a Intendente, Vice y 10 concejales de los frentes y partidos que participarán de las elecciones del 4 de junio en Capital. Hubo algunos reacomodamientos y casilleros cubiertos en el transcurso de la jornada. Sin grandes sorpresas.

Tal como se había anticipado, el frente Haciendo Corrientes liderado por el Partido Justicialista repetirá la fórmula gobernante en sus intenciones de retener la Comuna, Fabián Ríos y Ana María Pereyra del Partido Liberal. La actual presidente del Comité Capital de la fuerza celeste fue inscripta en el frente oficialista en la capital como extrapartidaria.

“Les estoy agradeciendo desde lo más profundo de mi corazón por el trabajo hecho hasta ahora. Pero les pido también que repitamos ese esfuerzo para seguir construyendo un Estado presente, solidario y de bienestar. En estos tres años y medio con Any (Pereyra) hemos alcanzado muchas metas. Creemos que todo este conjunto humano tiene mucho para dar todavía. Y vamos a dar todo de nosotros en los próximos cuatro años para seguir desarrollando, para seguir transformando, la Ciudad de Corrientes”, dijo el jefe comunal el viernes durante un encuentro con militantes peronistas.

El frente que cambió de nombre y abandonó el Frente para la Victoria (FPV) está conformado por el justicialismo y otros 12 partidos: Nuevo; Movimiento de Integración y Desarrollo; Partido Demócrata Cristiano; Movimiento Siempre Corrientes; Crecer con Todos; Partido Renovador Federal; Cambio Popular; Partido de la Victoria; Proyecto Popular, Ladrilleros Unidos; UCeDe y de la Concertación -Forja.

La fórmula de Eduardo Tassano (UCR) y Emilio Lanari (ELI), ya lanzada a la competencia hace un par de meses, fue inscripta en el conglomerado Encuentro por Corrientes + Cambiemos, que aglutina a 24 fuerzas políticas.

Liderado por el radicalismo, el frente que gobierna la provincia incluye al Partido Popular, Encuentro Liberal, Proyecto Corrientes; Propuesta Republicana, Coalición Cívica-ARI; Partido Laborista Auténtico, Acción por Corrientes, Unión Popular, Demócrata Progresista, Acción por la República, Es Posible; Unión Celeste y Blanco; Partido Fe; Acción Popular de los Trabajadores; Autonomista, Compromiso Correntino; Partido Federal; Encuentro Correligionario; Conservador Popular; Nueva Dirigencia, Partido Socialista; Unidos por Corrientes y el último en integrarse Unidad Popular luego de abandonar el FPV.



Tras una actuación de oficio que pretendía impedir su presencia en el cuarto oscuro, el Frente para la Victoria logró un fallo de segunda instancia de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Electoral para retener ese nombre que postulará a la ex diputada provincial Sonia López y al dirigente de Nuevo Encuentro Edgardo “Rulo” Solís.

En esta opción electoral confluyen los partidos Convocatoria Popular, Nuevo Encuentro, Kolina, MILES que lidera Luis D‘elia y la agrupación “La Néstor Kirchner”.

“El uso del nombre es de rapiñaje político, no hay preciso un plazo pero esperamos que haya una resolución de fondo antes de la confección de las boletas”, expresó el apoderado del Partido Justicialista Felix Pacayut. Desde la secretaría electoral destacaron que los apoderados cumplimentaron las presentaciones en tiempo y forma.