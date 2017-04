Cierre de listas para el 4-J con cambios de última hora Sábado, 15 de abril de 2017 Una fuerza rompió con el Frente para la Victoria de Sonia López y se sumó a ECO, que tendría siete colectoras. Haciendo Corrientes no podrá sumar el sello del PL, pero acudirán al STJ.





Vence esta medianoche el plazo para la inscripción de candidatos para las elecciones del 4 de junio en Capital. La alianza ECO+Cambiemos sumó otra fuerza a su armado y una nueva colectora, que por el momento serían siete. Haciendo por Corrientes espera que el Superior Tribunal de Justicia le permita contar con el sello del Partido Liberal, ya que el jueves la Cámara Electoral ratificó el fallo que impide que los liberales se incorporen a la alianza.

La Secretaría del Juzgado Electoral, sita en el tercer piso del edificio de calle San Juan esquina 9 de Julio, recibirá hoy hasta las 12 de la noche las listas de candidatos a intendente, vice y 10 concejales de los cinco frentes y demás partidos que disputarán las elecciones del 4 de Junio en Capital.

Se confirmó ayer que la alianza ECO+Cambiemos logró sumar como adherente a Unidad Popular, la fuerza liderada por Ariel Sotelo Balbuena, que hasta hace un par de días era el candidato a viceintendente de Sonia López por el Frente para la Victoria.

“Somos la última incorporación de ECO. Decidimos romper con el Frente para la Victoria porque la idea era hacer algo equilibrado y en los últimos días se tornó todo muy kirchnerista. Nosotros siempre fuimos opositores al kirchnerismo”, explicó Sotelo Balbuena a El Litoral.

Unidad Popular presentará lista de concejales y adherirá a la fórmula Tassano-Lanari. Será otra grilla colecta para ECO+Cambiemos que tendría además otras 6 colectoras.

Haciendo por Corrientes, en tanto, no podría sumar al Partido Liberal dentro de su esquema ya que la Cámara Electoral ratificó el fallo de primera instancia que apartó al PL de la alianza, por supuestas irregularidades en el proceso de adhesión.

De todos modos, el PL apeló ante el Superior Tribunal de Justicia y para evitar inconvenientes futuros, inscribirá a Any Pereyra como candidata a viceintendenta con el rótulo de extrapartidaria. Lo mismo hará con Ramón Fernández candidato a concejal en noveno lugar.