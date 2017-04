Tiraron un cadáver desde un avión al techo de un hospital Jueves, 13 de abril de 2017 Ocurrió en el estado de Sinaloa, que actualmente es escenario de pugnas entre dos grandes cárteles de la droga. No está claro si el hombre fue lanzado vivo desde el avión





El cuerpo de un hombre, que según testigos fue arrojado desde una avioneta, fue encontrado en el techo de un hospital público el miércoles en el norteño estado mexicano de Sinaloa, que actualmente es escenario de pugnas entre dos grandes cárteles de la droga.



El cadáver fue hallado en el techo de un hospital del seguro social (IMSS) del pueblo Eldorado en las primeras horas de la mañana, dijo un funcionario del establecimiento, quien no estaba autorizado a decir su nombre.



Personas que se encontraban fuera del hospital dijeron que una avioneta iba volando bajo y dejó caer un cuerpo humano, señaló el funcionario, quien agregó que había reportes de que habían sido lanzados dos cuerpos más en el pueblo, ubicado a 60 kilómetros al sur de la capital estatal Culiacán.



No estaba claro si el hombre había sido lanzado vivo desde la avioneta. Según fotografías divulgadas por medios locales, tenía una bolsa en la cabeza y vestía un suéter deportivo rojo.



Un funcionario de la fiscalía estatal dijo que hasta el momento no tenía información que proporcionar sobre el caso.



Medios locales dijeron que supuestos integrantes del crimen organizado se llevaron los otros dos cuerpos lanzados desde el aire.



Sinaloa es la cuna del cártel del mismo nombre y del capo narco Joaquín "el Chapo" Guzmán, quien dirigió la organización hasta su recaptura en enero del 2016. Guzmán fue extraditado a los Estados Unidos en enero de este año.



Actualmente, esta organización, considerada una de las mayores del narcotráfico en el mundo, está enfrentada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por territorios de cultivos de drogas y por las rutas del tráfico hacia los Estados Unidos y el Pacífico.



(Con información de Reuters)