Argentina es "un país dividido que no da soluciones a los problemas de la gente" Jueves, 13 de abril de 2017 El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), José María Arancedo, difundió un mensaje en el que abogó por “una auténtica vida en democracia”



El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), José María Arancedo, habló este miércoles de "un país dividido" que "no encuentra ni da soluciones a los problemas de la gente, especialmente de los más necesitados", en su mensaje de Pascua.



En la víspera del inicio del triduo pascual, las tres celebraciones más importantes de la Semana Santa, el arzobispo de Santa Fe afirmó que "es necesario y urgente recrear una cultura que tenga su fuente en el diálogo y el respeto, en la honestidad y la ejemplaridad, en el marco institucional de los poderes del Estado, como expresión de una auténtica vida en democracia".



Arancedo remarcó en la previa a la Pascua que la celebración "siempre es comienzo y esperanza de una vida nueva" y en esa línea subrayó: "No puedo de dejar de pensar en esta Pascua en tantas víctimas de la violencia que nos hablan de una sociedad enferma que ha perdido el sentido del valor y del respeto por la vida".





"Esto nos duele y avergüenza, pero no nos debe vencer ni bajar los brazos respecto a la dignidad y defensa de toda vida humana, como la búsqueda de la verdad y la justicia, del amor, la concordia y la paz. Pascua es el sí de Dios, dado en Jesucristo, que refuerza nuestra esperanza y alienta el compromiso con estos ideales", agregó.



En este contexto pascual, el prelado lamentó los "desencuentros" que se viven en el país y que a los argentinos les cueste encontrarse "desde la diversidad".



Monseñor Arancedo consideró necesario que se vuelva a rezar en esta Pascua la Oración por la Patria: "Queremos ser nación, una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso con el bien común. Concédenos, Señor, la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda".



"Les hago llegar mis mejores deseos en esta Pascua, y pido al Señor que sepamos aprovechar este tiempo para ahondar en nuestra condición de hijos de un Dios que es Padre y nos ama, y así descubrirnos hermanos, para juntos sentirnos parte de una Patria que nos necesita y espera lo mejor de cada uno de nosotros. Felices Pascuas", concluyó.