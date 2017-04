Oficializan las renuncias de Lousteau y Del Sel como embajadores Miércoles, 12 de abril de 2017 La dimisión de los ahora ex embajadores en Estados Unidos y Panamá respectivamente se publicó hoy en el Boletín Oficial



El presidente Mauricio Macri y la canciller Susana Malcorra firmaron ayer la aceptación de las renuncias de Martín Lousteau y Miguel del Sel en sus cargos de embajador de Estados Unidos y Panamá, respectivamente, y dispusieron su traslado a la Argentina. La medida fue publicada hoy en el Boletín Oficial, a través de los decretos 249/2017 y 253/2017.



"Siento que hoy mi contribución es mayor en suelo argentino que en el exterior", había dicho Lousteau a principios de abril, cuando presentó su renuncia.



La decisión del ex ministro de Economía de Cristina Kirchner, fundada en su "vocación de servicio" y en la "responsabilidad asumida con los porteños", está vinculada a su eventual candidatura en las próximas elecciones legislativas.



Antes de la designación como embajador en Estados Unidos, Lousteau había sido candidato a jefe de gobierno porteño y había peleado en segunda vuelta con el delfín de Macri, Horacio Rodríguez Larreta. Este año, se desconoce si el economista dará la batalla en las PASO como parte del frente Cambiemos, o si presentará una candidatura por fuera de la alianza electoral.



Si bien aún no fue comunicado quién ocupará la embajada argentina en Washington, se especula como reemplazantes al ex ministro Alfonso Prat-Gay, la secretaria parlamentaria Paula Bertol, y la ex CEO de Aerolíneas y General Motors, Isela Costantini.





En el caso de Del Sel, el humorista fue designado frente a la embajada de Panamá luego de salir derrotado en las elecciones de gobernador de Santa Fe en 2015, cuando quedó segundo detrás del socialista Miguel Lifschitz.



"Estaba lejos de mis hijas. En un año y un mes a mis hijas las vi 20 días. Estaba lejos de mis amigos. Yo tengo todo armado en mi ciudad", señaló Del Sel al explicar su decisión de abandonar el cargo diplomático. "Cambiemos no me pierde para nada. Creo que ayudé al cambio y hay que solucionar muchos problemas todavía", concluyó.