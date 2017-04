Las trágicas muertes de los líderes de la movida tropical

Miércoles, 12 de abril de 2017

Gilda, Rodrigo, Walter Olmos, Pablo Ravasollo de Trulalá y Walter Romero, de Banda XXI fueron algunos de los cantantes que que fallecieron jóvenes y de maneras abruptas





El éxito rápido, y la necesidad de mantenerlo, obliga a los músicos a exponerse a rutinas agobiantes. Una sensación de invulnerabilidad parece dominarlos, pero la realidad suele terminar mostrando la cara más siniestra del negocio. La muerte del ex líder de Banda XXI, Walter Romero, durante el último sábado se suma a una extensa lista de cantantes tropicales que fallecieron jóvenes y de maneras trágicas.





Gilda





El 7 de septiembre de 1996 la cantante murió en un accidente automovilístico en el kilómetro 129 de la Ruta Nacional 12, mientras se dirigía a Entre Ríos a brindar un show. En el fatal choque, también fallecieron su hija, su mamá y tres de los músicos de su banda.





De ahí en más, su figura pasaría a ser un mito, incluso se editaron más álbumes luego de su muerte que mientras estaba con vida. Cada año, cientos de fanáticos pasan por su santuario, ubicado al costado de la ruta para agradecerle y pedir.



Rodrigo



Luego de años de duro trabajo, "El Potro" estaba disfrutando de un éxito abrumador. La noche del 24 de junio del 2000 la camioneta que manejaba chocó contra otra en la autopista Buenos Aires La Plata, costándole la vida. Junto con él, falleció Fernando Olmedo, hijo del "Negro", que había conocido de casualidad horas antes al cantante.





A diferencia de otras noches, esa vez el cantante manejaba tranquilo, para ir a un show en La Plata, luego de una cena en El Corralón. Los años pasaron, pero su música sigue sonando en fiestas y boliches como el primer día, alegrando al país.



Walter Olmos



El cuartetero tenía un futuro prometedor dentro de la movida tropical. Sin embargo, murió en un confuso episodio cuando apenas tenía 20 años. El 8 de septiembre del 2002 se quitó la vida luego de pegarse un tiro en la cabeza, según se cree, estaría jugando a la ruleta rusa o algo parecido, junto con unos amigos.



El joven catamarqueño había saltado a la fama por cantar junto con "el Potro" Rodrigo el tema Por lo que yo te quiero.





Pablo Ravassollo, líder de Trulalá



El 25 de febrero del 2006 el cantante murió en un accidente automovilístico en Córdoba, mientras se dirigía a Santa Rosa de Calamuchita para un show. Junto con él falleció Néstor Heredia que ayudaba en la banda con las cuestiones administrativas. Ravassollo había ingresado al grupo en el 2002 y contaba con más de dos décadas de carrera en la música.



Walter Romero, ex líder de Banda XXI



El músico de 34 años se quitó la vida el pasado sábado luego de una profunda depresión. Walter se ahorcó en su casa en Río Cuarto, Córdoba y su cuerpo fue hallado por su sobrino.



Sebastián, Leo Mattioli y Pocho la Pantera son otros referentes de la movida tropical que, aunque murieron producto de una enfermedad, partieron jóvenes.