ECO + Cambiemos propone reciclaje como alternativa ambiental y laboral

Miércoles, 12 de abril de 2017

El candidato a intendente Eduardo Tassano junto a los candidatos a concejales Hugo “Cuqui” Calvano y Juan Enrique Braillard Poccard abordaron este martes la problemática de la basura, durante reuniones vecinales que encabezaron en los barrios Irupé y Costa Esperanza.



Los representantes de ECO + Cambiemos plantearon así la alternativa de la recolección diferenciada de residuos para lograr el reciclaje. “Resolvemos un problema ambiental y creamos fuentes de trabajo”, indicaron.



Durante la tarde – noche de este martes los candidatos mantuvieron reuniones en los barrios Irupé (sobre avenida Cartagena) y Costa Esperanza (por calle Tupac Amarú). También estuvo en la ocasión el concejal Fabián Nieves (Coalición Cívica – ARI) y en ambos lugares los vecinos que participaron plantearon que sufren el problema de la basura.



“Lo que pasa es que la recolección y limpieza no se realiza de igual manera en todos los barrios”, observó Calvano, que va por su reelección como edil y apuntó al Municipio por “falta de control” a la empresa responsable del servicio.



Como respuesta a este problema, Tassano señaló que “estamos pensando en avanzar seriamente hacia un sistema de recolección diferenciada para poder reciclar los residuos”. Explicó que “esto requiere de un fuerte trabajo de concientización de los vecinos que deben realizar la separación y aplicar este sistema de a poco, barrio por barrio, porque hay que cambiar conductas y el sistema entero, porque esto podría implicar que un día se deba sacar la basura orgánica y otro la reciclable”.



El candidato a intendente afirmó que “paralelamente a esto vamos a gestionar ante la Nación una planta de tratamiento para poder hacer el reciclaje y disposición final de los residuos”. Y aseguró que “queremos transformar Corrientes en una ciudad sustentable, un tema que hace mucho tiempo se habla en el mundo y acá es como que no existe”.



Tassano agregó que “además con esto estamos generando oportunidades laborales, estamos decididos a liderar en la ciudad la generación de trabajo, sobre todo en los jóvenes, y así resolvemos un problema ambiental y creamos fuentes de trabajo”.



Otra de las problemáticas planteadas por los vecinos en ambas reuniones fue la drogadicción existente en el contexto en el que conviven, a lo cual el candidato de ECO + Cambiemos les respondió que “vamos a hacernos cargo de los problemas, no vamos a esquivarlos diciendo que no nos compete”.



“Vamos a articular con los organismos que sean para que la calidad de vida de todos pueda mejorar”, aseguró Tassano. En este marco, consideró importante el deporte y la salud, afirmando que “vamos a generar espacios para que los vecinos puedan disfrutar su barrio”.



En tanto, la seguridad fue otra demanda expresada en ambos lugares y como respuesta, el joven Braillard Poccard (“Juane”) explicó el funcionamiento del Sistema de Alarma Vecinal (SAV) que está comenzando a instalar la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana de la Provincia y les propuso a los vecinos coordinar una próxima reunión para poder contar con este sistema de prevención.