Explotaron tres bombas cerca del bus del Borussia Dortmund

Martes, 11 de abril de 2017

Los estallidos se produjeron a 10 kilómetros del estadio Signal Iduna Park, en donde debía disputarse el partido ante Mónaco por la Champions League, que fue suspendido





Tres explosiones se produjeron junto al micro del Borussia Dortmund horas antes del inicio del partido de cuartos de final de la Champions League que el conjunto alemán debía disputar ante Mónaco, que finalmente fue aplazado para el miércoles a las 18:45, hora local (17:45 GMT).



El único herido fue el futbolista Marc Bartra, quien fue trasladado a un hospital y se encuentra fuera de peligro. El ex defensor de Barcelona sufrió cortes en un brazo producto del estallido de uno de los vidrios del bus en el que viajaba el plantel.



Las explosiones, confirmadas por la Policía, se produjeron a 10 kilómetros del estadio Signal Iduna Park, cuando los jugadores abandonaban el hotel de la concentración. Los artefactos estallaron fuera del bus y provocaron la rotura de algunos de los vidrios del vehículo.





El fiscal que investiga el ataque, que según la Policía tenía como objetivo el bus, reveló que "una carta fue encontrada en el área de la escena del crimen", aunque no quiso dar precisiones sobre el contenido o la veracidad de la misma.



"Es un ataque con bomba perpetrado en el autobús del equipo. Todo el equipo está en estado de shock. Tales imágenes que no salen de la cabeza. Espero que los jugadores sean capaces de ser competitivos mañana en el campo. En una situación de crisis, todo el Borussia más juntos", sentenció el director general del Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, en declaraciones a Sky.