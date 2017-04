Rechazan apelación del hombre que prendió fuego a su mujer Martes, 11 de abril de 2017 La Cámara de Apelaciones en lo Criminal rechazó el Recurso de Apelación presentado por la defensa del imputado Ramón Alberto Tami, y confirmó su procesamiento por el homicidio de su ex pareja

Tami había sido procesado por Resolución N° 2200 del 19 de Diciembre de 2016 del Juzgado de Instrucción Nº1 por el delito de homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género, contra su ex pareja, Alejandra Noemi Duarte.



El hecho tuvo lugar en octubre del año pasado cuando el imputado comenzó a discutir con Duarte por la presencia de otra mujer en el domicilio. La pelea derivó en que el hombre le rociara alcohol etílico y prendiera fuego a la víctima, a quien además la sacó de la casa a los empujones. Afuera de la vivienda fue auxiliada por sus hijos F., J. y A., logrando con ayuda extinguir el fuego, quitarle parte de sus ropas, y trasladarla en un vehículo particular al Hospital Vidal, donde finalmente falleció luego de 7 días de internación.



La defensa impugnó la decisión de primera instancia por entender que se valoraron declaraciones testimoniales prestadas en sede policial sin asistencia del defensor; añadiendo que de los elementos probatorios no surgía con certeza la comisión del delito por parte de Tami, y cuestionando la declaración de testigos.



Los doctores Héctor Cornejo, Mario Alberto Alegre y Diego Roberto Núñez Hüel coincidieron con las conclusiones de la doctora Norma Agrasso, juez de Instrucción Nº1, que no dio dió crédito a la hipótesis de suicidio expuesta por el imputado.