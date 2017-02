Colombi destacó el crecimiento de la producción y las perspectivas altamente positivas para el futuro

Viernes, 10 de febrero de 2017

En las instalaciones del establecimiento Itá Caabo de la firma Adeco Agro, se concretó la puesta en marcha de la Cosecha de Arroz 2017. El acto que encabezó el gobernador Ricardo Colombi quién además puso en marcha una cosechadora, con la que concretó un tramo de la actividad de manera simbólica.





El mandatario estuvo acompañado en la ocasión por el titular de la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz -ACPA- Pedro Tomasella, el gerente general de la firma anfitriona Ezequiel Garbers, el director nacional de Agricultura Ignacio Garciarena, miembros del Gabinete Provincial, legisladores y productores de toda la provincia.

El mandatario dejó entrever que hay condiciones muy concretas que generan un marco de optimismo para la actividad agrícola en general y la arrocera en particular, al punto que sostuvo que progresivamente se apunta a sembrar en el tiempo 400 mil hectáreas.



El mandatario provincial arribó al establecimiento pasado el mediodía, para presidir el acto formal de apertura, acompañado por el presidente de la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz, Pedro Tomasella y el gerente general de Adeco Agro, Ezequiel Garbers, representante de la firma que trabaja mancomunadamente con Producción provincial para potenciar la actividad que conlleva este cultivo en la zona.



El acto se llevó a cabo en las inmediaciones del citado complejo, el cual se encontraba poblado por distintos stands de diferentes empresas del agro local y nacional. Cabe remarcar que ya desde temprano, en el lugar se venían realizando charlas técnicas y comerciales en las que se abordaron cuestiones de interés para toda la cadena arrocera, en este marco.



Por otra parte, al dejar inaugurada formalmente la Cosecha de Arroz 2017, Ricardo Colombi junto a los presentes realizaron recorridas por diferentes plantaciones, dónde simbólicamente el Mandatario puso en marcha una moderna y potente cosechadora en el lugar de manera simbólica.



Palabras del ministro Jorge Vara

Al dirigirse ante los medios, el ministro de Producción, Jorge Vara dio cuenta que “esta apertura que estamos iniciando acá en Mercedes ya la habíamos iniciado en el norte de la provincia”. “La actividad empezará con un stock cero, ya que las cosecha 2016 fue totalmente vendida”, detalló.

Respecto a las inclemencias climáticas del año pasado, el titular de la citada cartera consideró que “las cuestiones climáticas no han afectado tanto al arroz como a otros cultivos o actividades, como la ganadería, donde hemos tenido importantes pérdidas, por los temporales de octubre y noviembre”.

Respecto a la actividad que conlleva el quehacer diario de este cultivo, Vara destacó “el avance tecnológico logrado a partir de la concreción de la electrificación de los sistemas de riego, un esfuerzo del Estado provincial, logrando la electrificación en el 70 por ciento de los sistemas existentes”.

En otro orden de temas, en referencia a las perspectivas que se vislumbran para este 2017, el funcionario provincial se esperanzó en “tener un año mejor que los últimos dos anteriores”, respecto a la actividad, teniendo también en cuenta el permanente apoyo del Gobierno nacional.





Ezequiel Garbers

Al dar inicio el acto central de la Apertura de la Cosecha de Arroz 2017, inicialmente, el presidente de la ACPA, Pedro Tomasella, dio la bienvenida y agradeció “al señor gobernador, por acompañarnos permanentemente en cada inicio de año”.

Seguidamente, el gerente general de Adecoagro, Ezequiel Garbers remarcó al hacer uso de la palabra “la fortaleza natural con la que cuenta la provincia de Corrientes para llevar adelante la actividad productiva, ya que tenemos un clima apropiado, buena tierra y muy buenos recursos humanos, lo que nos lleva a conformar excepcionales equipos de trabajo”, a la vez que recordó el “trabajo mancomunado de la firma junto a accionistas, contratistas y autoridades para seguir adelante”.

Por otro lado, Garbers, destacó que desde Adecoagro “venimos invirtiendo en proyectos que apuntan a la generación de trabajo y capacitación, para así contribuir con las comunidades”. “Las provincias crecen con las personas del lugar”, ratificó.

Finalizando, entre otras consideraciones, el representante de la citada firma instó ante los presentes “la necesidad de seguir trabajando para seguir exportando productos de calidad desde Corrientes”.





Gobernador Colombi

Al hacer uso de la palabra el mandatario provincial Ricardo Colombi, expresó sus agradecimiento a la ACPA y la empresa anfitriona, por el acto, y por la invitación a presidir el mismo, en tanto que puso de relieve el cambio generado en esta cosecha del principal cultivo que produce la provincia, “este año se ha notado una mejoría, tanto en las ventas, en tanto el precio se encamina a fortalecer la rentabilidad del producto, que además en perspectiva muestra un horizonte de crecimiento que va resultar muy favorable para los distintos sectores involucrados en la provincia”.

Agregando: “vivimos una nueva realidad en la Argentina, hay condiciones muy claras para producir, está cediendo la presión impositiva, y hay financiamiento para la apuntalar la actividad agrícola, todo esto gracias al Gobierno Nacional, que, desde el 10 de diciembre de 2015, nos ha mostrado que otra Argentina es posible, con trabajo, esfuerzo, con respeto y con una política de incentivo para los que producen. Es cierto que faltan muchas cosas, hay correcciones que hacer, pero el camino es muy claro, y también hay medidas que requieren del acompañamiento de diferentes sectores, porque hay que crecer, generar trabajo, bienestar, y todo esto enfrentando años de políticas y medidas erráticas”.

Mientras que también hizo referencia a los cambios que se generaron en localidades como Mercedes, cuando se decidió a incorporar y fortalecer la explotación agrícola, lo que benefició a los diferentes sectores que lograron incorporarse al camino del progreso.

Colombi para refrendar el optimismo que impera en la actividad productiva destacó respecto del arroz en la Provincia, “estamos en cien mil hectáreas, vamos por la las 200 mil y hace en poco tiempo vamos ir en busca de la 400 mil, ésta en la visión que impera hoy, y este es el camino que estamos trazando, entre todos los sectores, empresas, gobierno provincial, gobierno nacional, y los beneficios serán muy importantes para aquellos que viven en el campo y de la actividad que en el mismo se genera”.

Finalmente, el mandatario provincial, ratificó el proceso de aporte gubernamental en infraestructura: “quiero ser muy claro, y ratificar que el proceso de inversión, en infraestructura, vial, energética que va a generar una transformación en el costo productivo, en apoyo crediticios y como hace años no se da en el país, tendremos un nuevo puerto, lo que mejorará las condiciones para trasladar la producción y abaratar el costo del mismo. Esto es nuestra parte, esperamos que los empresarios continúen invirtiendo, así como esta firma, esto es lo que nos garantiza, un marco de mejores oportunidades para los correntinos”.



Presencias

Además de la presencia de las autoridades citadas, participaron de la Apertura de la Cosecha de Arroz en el establecimiento mercedeño, el director nacional de Agricultura, Ignacio Garciarena, como muestra del permanente apoyo del Gobierno de Mauricio Macri. También estuvieron presentes, los ministros de Hacienda, Enrique Vaz Torres; de Coordinación, Eduardo Vischi; de Justicia, Jorge Quintana y el senador provincial, Sergio Flinta; entre otros funcionarios, legisladores, productores, empresarios y público en general.