En diálogo con los sectores, Colombi gestiona fondos y diseña la política salarial 2017

Viernes, 10 de febrero de 2017

El ministro Enrique Vaz Torres confirmó el trabajo de la administración provincial en la definición de la recomposición del salario, en constante conversación con los gremios.



“Se está avanzando; se están reuniendo los distintos actores y tratamos de obtener precisiones desde el gobierno nacional sobre algunas cuestiones que fueron las que generaron ciertas rispideces, como es el caso de la descentralización de la discusión y la eliminación de algunos recursos que se incorporaban al financiamiento de la actividad educativa”, explicó. “El gobernador Colombi personalmente está gestionando en estas cuestiones que tienen que ver con la obtención de recursos, yo lo he acompañado. Esto la dirigencia gremial lo sabe”, indicó el jefe de la cartera económica.





El ministro de Hacienda y Finanzas, Enrique Vaz Torres, confirmó que el Gobierno Provincial dialoga permanente con todos los sectores gremiales y se encuentra trabajando en el diseño de la política salarial 2017. Además, el jefe de la cartera económica correntina comentó que acompañó al gobernador Ricardo Colombi en la gestión de recursos para el sector docente.



“Estamos conversando con todos los sectores. No hacemos una conferencia de prensa para dar a conocer qué día empezamos a hacerlo. Conversamos permanentemente con todos; ya llegará el día donde daremos a conocer todos los acuerdos y las buenas noticias”, afirmó Vaz Torres.



“Por eso se está conversando, se está avanzando; se están reuniendo los distintos actores y tratamos de obtener precisiones desde el gobierno nacional sobre algunas cuestiones que fueron las que generaron ciertas rispideces, como es el caso de la descentralización de la discusión y la eliminación de algunos recursos que se incorporaban al financiamiento de la actividad educativa”, explicó el ministro correntino.



“El gobernador Colombi personalmente está gestionando en estas cuestiones que tienen que ver con la obtención de recursos, yo lo he acompañado. Esto la dirigencia gremial lo sabe”, indicó el jefe de la cartera económica.



DEFENSA DE LOS CORRENTINOS



“Los gremios saben que estamos teniendo estas discusiones y que estamos defendiendo muy fuertemente los intereses de los correntinos. Saben que estamos trabajando para que a las provincias que cuentan con el fondo compensador docente, no se les disminuyan los recursos”, dio a conocer Vaz Torres.



“Los gremios son conscientes de ello y esto contribuye al mérito de la relación con los sectores gremiales en la provincia. La situación nacional, con distancia de porcentajes entre partes, no hace mella a nivel local por la excelente relación que el Gobierno Provincial tiene con los gremios en Corrientes”, resaltó el Ministro.



PRINCIPIOS Y RAZONABILIDAD



“Estamos trabajando como siempre, nada diferente a lo que hacemos todos los años. Si bien existen fechas especiales, como es el caso del sector docente con el inicio de las clases, el diálogo es permanente para llegar a los acuerdos salariales razonables”, señaló Vaz Torres.



“No hay que tomar la fecha de inicio de clases como la madre de las batallas, porque no es así. Estamos conversando ya con los sectores; estamos despejando todas las variables para poder llegar a un entendimiento”, dijo el Ministro.



“Los acuerdos no surgen de las posiciones, sino de los principios y eso es lo que hay que tener en cuenta. Además de los principios, también los acuerdos están en otras cosas más que tienen que ver con la relación empleador-empleado y esto prima siempre sobre todas las cuestiones mediáticas, sobre las declaraciones altisonantes”, apuntó.



“Siempre se impone la racionalidad, por eso entiendo que hablar sobre porcentajes y de la distancia que existe entre una postura y otra me parece que no conduce a nada, solamente pasa a ser algo que enriquece el comentario mediático”, manifestó el economista correntino.



RECAUDACIÓN Y PROCESO DE RECUPERACIÓN



“Tenemos expectativas en la obra pública, y ahí también tenemos fuentes de empleo privado; con lo cual la actividad económica generará resultado en corto plazo”, analizó Vaz Torres con relación a la los indicadores macroeconómicos.



“Hicimos un análisis en enero de cómo se comportó la recaudación, porque siempre tenemos que tener en cuenta que la sustentabilidad del salario tiene que ver con los recursos con los que se cuentan”, dio a conocer el Ministro.



“Este es un tema muy sensible y requiero de mucha cautela, cuidado y respeto. No queremos crear falsas expectativas. El salario se tiene que garantizar en el tiempo, así que si se comporta la recaudación del resto de los meses como fue la de enero, vamos a poder ir acompañando el proceso de inflación que está previsto”, señaló.



“De esta manera, vamos a poder sostener la capacidad de ingreso de los trabajadores. Estamos trabajando en eso, para garantizar un acuerdo que sea conveniente y sustentable”, expresó Vaz Torres.



“El proceso de recuperación del salario depende de la actividad económica. Cuando la actividad económica decae o estanca el crecimiento, como en los últimos 5 años, todos los sectores padecen el deterioro. No es solamente el salario; obviamente este es un tema muy sensible, pero también en virtud de esta caída del salario también se resiente el consumo y es sabido que a partir del consumo está la recaudación de los impuestos que forma el recurso principal del Estado”, afirmó el jefe de la cartera económica.



“Este es un círculo, que cuando es vicioso complica todo, pero cuando es virtuoso estamos todos bien. Lo que intentamos es que esta caída en el consumo no produzca un deterioro en las finanzas”; explicó.



“El kirchnerismo nos acostumbró a que el deterioro de las cuentas fiscales, el déficit fiscal, se lo financiaba con emisión monetaria espuria que generó inflación y que castigó al bolsillo de los trabajadores, a las familias, y esto resintió el consumo” explicó.



“Para torcer esta espiral, y que se vuelva a incrementar la actividad económica, hay que comenzar por la inversión y para comenzar con la inversión sin recursos hay que acceder al crédito y este es el mecanismo que se está esperando para que genere el reactivamiento de la actividad para que nuevamente se puedan obtener los recursos y se recomponga el salario”, describió y aclaró: “Estos son procesos que no son inmediatos, sino que se dan en mediano y largo plazo”.