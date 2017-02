Planean lanzar otra canasta de útiles a menor precio

Jueves, 09 de febrero de 2017

Desde el sector comercial informaron que están en reuniones para delinear una nueva edición del beneficio.



El año pasado la propuesta costaba unos 400 pesos, importe que significó casi el doble del valor que tuvo en 2015.







Representantes del Gobierno provincial y del sector empresarial se encuentran en negociaciones para poder lanzar la edición 2017 de la canasta de útiles escolares. Si bien aún no hay definiciones aseguraron que el beneficio saldrá a la luz, mientras se debate cuestiones de precios, materiales y accesibilidad de los productos.

Como vienen haciendo desde hace unos siete años, el Gobierno provincial y los empresarios planean lanzar una nueva canasta escolar para el ciclo lectivo 2017. El beneficio resulta a partir de un convenio entre sectores que nuclean a las firmas del rubro y del Ministerio de Hacienda, que confluye en la posibilidad para los tutores de comprar útiles a un menor precio.

De manera de poder activar la propuesta lo antes posible, representantes de Hacienda, la Asociación de la Producción, Industria y Comercio de Corrientes (Apicc); y la Federación Económica de Corrientes (FEC), comenzaron con las reuniones para armar la canasta. “Se está hablando del tema, estamos en conversaciones y de hecho hoy (por ayer) vamos a tener una reunión nuevamente”, comentó un referente de Apicc.

Según su óptica, el lanzamiento del beneficio será una realidad, aunque todavía no hay detalles al respecto, ni nada confirmado. “Creo que va a haber una canasta como todos los años, pero todavía no podemos asegurar nada”, sostuvo.

En el marco de la confirmación del lanzamiento del pago del plus para los empleados públicos (ver página 3), desde el Gobierno provincial indicaron ayer que “queremos aportar a la economía familiar y colaborar para que puedan hacer frente a todo lo que significa el inicio de un nuevo ciclo escolar, en lo que hace a útiles escolares y uniformes”.

Asimismo detallaron que “estamos trabajando por el lado de los costos, para acercarles a los correntinos propuestas más económicas, apoyados en una sólida herramienta que tiene el Gobierno provincial que es el Banco de Corrientes”.



Precios y aumentos

Una de las variables a tener en cuenta para confeccionar la canasta escolar es la de los aumentos de precios. La inflación y las medidas económicas presentan un panorama cambiante para la economía local, lo cual repercute en el estudio de propuestas como la que diseña el Gobierno.

El objetivo es lograr bajar los importes de los útiles, de manera de que sea beneficioso tanto para el comprador como para el vendedor, y por esta razón las conversaciones serán más prolongadas. También se buscarán seguramente descuentos con pagos en débito o compras por separado.

Pese a que todavía no hay nada definido, podría estimarse que el precio de la canasta debería ser mayor a 400 pesos, ya que ese fue el importe fijado el año pasado. Además, de manera de poner un tope, éste debería ser menor a los $800, número calculado por este medio para la adquisición por separado de los elementos que necesitarán los niños para el comienzo de las clases.

También se puede estimar un aumento a partir de los dos últimos años: en 2016 la canasta escolar se lanzó a 399 pesos, y en 2015 la misma costaba $270.

El precio de un año a otro se duplicó en casi el 50%, por lo que, de seguir esta línea, el beneficio para 2017 podría llegar a los $800.