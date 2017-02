El desesperado pedido de ayuda de Araceli González Miércoles, 08 de febrero de 2017 La actriz contó que su madre tiene lupus y no consigue su medicamento en ninguna farmacia. “¿Qué hacemos? ¿Dónde lo vamos a buscar?”, preguntó a sus seguidores



Araceli González usó su cuenta en Instagram para contar el difícil momento familiar que le toca vivir y pidió ayuda a sus seguidores. A través de la función "stories" de la red social, se filmó y reveló que su madre padece de lupus hace tres años. Si bien la mujer ha luchado con entereza contra la enfermedad durante todo este tiempo, no logran conseguir su remedio y sus más íntimos ya no saben a quién recurrir.







"A mi mamá le diagnosticaron hace tres años lupus, una enfermedad reumatológica, que de por vida tiene que tomar un medicamento que se llama Imuran. Durante estos tres años hemos tenido en distintas circunstancias… La mala suerte de que el medicamento no esté, pero siempre, recorriendo todas las farmacias o yendo de un lado a otro, lo conseguimos", explicó la actriz.



Sin embargo, recientemente recibió el llamado de un tío, quien le indicó que "no logran conseguir por ningún lado" el medicamento. "Dicen en la farmacia que falta este medicamento, como muchos otros de otras enfermedades. Entonces, yo pregunto: vos, yo, todos, de distintas clases sociales, ¿qué hacemos? ¿Dónde lo vamos a buscar?"



Visiblemente emocionada por el duro momento que les toca atravesar a ella y a su familia, y con el hashtag #Lupus en la red social, dejó un pedido de ayuda para sus seguidores: "A mí me tocó lupus pero a vos te puede tocar otra enfermedad. ¿Dónde puedo encontrar este medicamento? Porque mi mamá no puede dejar de tomarlo. Estamos pensando en un sustituto. Uso este medio por si alguien sabe o trabaja en alguna farmacia y quizás le queda una caja de Imuran, que se comunique a mi mail de Instagram (araceli@araceliweb.com)".



El lupus es una enfermedad crónica e inflamatoria que puede afectar varias partes del cuerpo, especialmente la piel, las articulaciones, la sangre y los riñones. Lo padece menos del 7 por ciento de la población mundial.



Se trata de una afección que ataca al sistema inmunológico: se pierde la habilidad de distinguir entre las sustancias extrañas y sus propias células y tejidos. Por ese motivo, el sistema inmune fabrica anticuerpos dirigidos contra el propio cuerpo, que se acumulan en los tejidos y pueden causar inflamación y dolor. Cualquiera puede padecerlo, pero en la mayoría de los casos afecta a las mujeres. Su causa es desconocida.