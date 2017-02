La lista de ganadores de los Premios Estrella de Mar

Martes, 07 de febrero de 2017

Se llevó a cabo la entrega de los reconocimientos a lo más destacado de la temporada teatral de Mar del Plata en el teatro Auditorium





El teatro Auditorium de Mar del Plata se colmó de actores, directores, productores y muchísimos artistas ligados al mundo del espectáculo para presenciar los Premios Estrella de Mar 2017, que destacan lo mejor de la temporada de verano de La Feliz.







Cacho Castaña recibió el Estrella de Mar de Oro y fue el gran galardonado en una noche llena de emociones. "Me pone muy feliz, me da mucha manija para seguir cantando y me hace recordar que a fines del año pasado pude cantar en el Colón, con muchos cantantes amigos y este año me están premiando con esto y estoy cumpliendo 50 años cantando. Y me recuerdo que en el año 67 Alejandro Romay me hizo un contrato para cantar. Muchísimas gracias", dijo el cantante al recibir el galardón.



Los integrantes del jurado de la premiación, que se realiza desde 1975, estuvo compuesta por Jorge Lafauci, Juan Manuel Marini, María Eugenia Raineri Vittino, Natalia Álvarez, Sandra González, Marcela Giorgi, Raúl Acosta, Daniel Lugán, Fabián Carlos, Marcelo Pérez Peláez, Sergio Ojea Morgan, Valentín Donofrio, Adrián Barbarulo y Carina Badino.





La lista de ganadores





Premio Estrella de Mar de Oro: Cacho Castaña – "Tango y Chamuyo"





Premio Estrella de Mar de Platino: Mirtha Legrand





Producción Integral Marplatense



-Adrián Oliver – "Jaque Mate, la rebelión del tablero de ajedrez", "Diversión a bordo" y "Studio 54, el último baile", "Eternamente Broadway", "Plomo y papel, una aventura épica" y "Por las noches de Madrid"



-El Séptimo Fuego – "Gregorio por Nachman"



-Los 4 Evangelios – "Los 4 evangelios"



-Murga Lavate y vamo – "Pueblo chico"



-Silvia di Scala – "Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores" y "Las mujeres de barranco"





Variedades



-"Circo Rodas" de Jorge Ribeiro Soares



-"Divas Nac. & Pop." de Gabriel González



-"El convento está que arde – Jorge Corona" de Andrés Parodi



-"La Risa Loca" de Rodrigo Rodríguez



-"Santificados IV" de Alfredo Iacono





Iluminación



-Aníbal Pachano y Alejandro Lavallen – "Flowers"



-Leo Santos, Ariel Vasallo y Gustavo Verón "Fucking Fucking Yeah Yeah"



-Pablo Alfieri – "La denuncia"



-Soledad Lombardo – "Cantando sobre la mesa"





Espectáculo de Teatro Marplatense



-"Disneylandia y las redes cloacales" de Julio Lascano



-"Divorciadas, evangélicas y vegetarianas" de Gustavo Ott



-"El acompañamiento" de Carlos Gorostiza



-"Gregorio por Nachman" de Eduardo Nachman y Viviana Ruíz



-"Los opas" de Daniel Dalmaroni





Teatro Alternativo



-"74 días" de Marcelo Altable



-"Entropía o el orden de lo vano" de Merceditas Elordi



-"La profunda naturaleza del animal" de Marcelo Marán



-"Los 4 evangelios" de José Alberto Rodríguez



-"Plaza Avellaneda" de Enrique Fernández





Autor Guión Nacional



-"Adele…por Since" de Gustavo Alberto García



-"¿Acá vive Marta Giménez?" de Malena Rodríguez



-"Daños Compartidos" de Fernando José Ramos





Drama



-"Cámara Lenta" de Eduardo Pavlosky



-"Eva Perón Resucitada" de Vicente Zito Lema



-"Natalina" de Patricia Suárez



-"Pobrecito" de Mariano Moro



-"Yerma" de Federico García Lorca





Vestuario



-Alicia Peyro – "Jaque Mate, la rebelión del tablero de ajedrez", "Diversión a bordo" y "Studio 54, el último baile"



-Claudia Ginocchio – "Sueños y Fantasías: Héroes y Princesas"



-Mini Zuccheri – "Ni con perros ni con chicos"



-Pablo Battaglia – "Casa Valentina"



–Patricia Fiaño y Aníbal Pachano – "Flowers"





Dirección Marplatense



-Antonella Schiavoni – "Un festín en mi cabeza"



-Julio Lascano – "Disneylandia y las redes cloacales" y "El consultorio del doctor vinagre"



-Mariano Atahualpa Pintos – "La niña de la muñeca de trapo"



-Marcelo Bentivoglio – "Divorciadas, evangélicas y vegetarianas"



-Paola Belfiore – "Los 4 evangelios"





Espectáculo de Música Marplatense



-"Calenna Clásica Ligera" (Calenna Garba)



-"Homenaje a Troilo" 8Quinteto Rayuela)



-"Limpiafondos" (Subirós Quinteto)



-"Pñueblo Chico" (Murga Lavate y Vamo)



-"Qué sencillo modo" (Arsis Nova)





Revista



-"Cocodrilo, la revista" de Omar Suárez y Denise Cerrone



-"La gran revista de Mar del Plata" de Carmen Barbieri, Lorena Liggi, Leandro Angelo y Juan Alzúa





Espectáculo Infantil



-"Canciones de la granja" de Cuky Pumar



-"Cantando sobre la mesa" de Hugo Midón y Carlos Gianni



-"El mundo mágico de Maite" de Juan Carlos Vinciguerra y Maximiliano Ortuño



-"Jaque Mate, la rebelión del tablero de ajedrez" inspirado en el cuento de Lewis Carrol "Alicia detrás del espejo"



-"Sueños y Fantasías: Héroes y Princesas" de Matías Ninué y Claudia Ginocchio





Escenografía



-Inés Castro – "Sueños y Fantasías: Héroes y Princesas"



-René Diviú – "Casa Valentina" y "Esperando la Carroza" y "El otro lado de la cama"





Dirección



-Aníbal Pachano – "Flowers"



-Claudio Martínez Bel – "La denuncia"



-Javier Daulte – "Ni con perros ni con chicos"



-José María Muscari – "Casa Valentina"



-Manuel González Gil – "El otro lado de la cama"





Actuación Femenina Marplatense



-Analía Caviglia – "Chaplin: La luna sobre el hombro"



-Brenda Peluffo – "Ready Made"



-Rosa María Muñoz – "Los opas"



-Raquel Basualdo – "Ajenas – Yuxtapuestas"



-Rocío Villarreal – "La niña de la muñeca de trapo"





Actuación Masculina Marplatense



-Gonzalo Pedalino – "Plaza Avellaneda"



-Jorge Cortese – "Divorciadas, evangélicas y vegetarianas" y "Los 4 evangelios"



-Leandro Strifezza – "Pitt y Sball, en el invernadero occidental de la casa de cura"



–Pino Simonetti – "Los opas"



-Sergio Manuel Fernández – "La profunda naturaleza del animal"





Comedia Musical / Musical



-"Diversión a bordo" de Adrián Oliver



-"Eternamente Broadway" de Adrián Oliver



-"Ni con perros ni con chicos" de Fernando Albinarrate





Espectáculo de Música



-"Chess… el Blues está aquí"



-"Inés Estevez & Javier Malosetti"



-"Quinteto Astor Piazzolla"



-"Raquel Pozzi Tango"



-"The Beats"





Music Hall



-"Flowers" de Aníbal Pachano



-"Por las noches de Madrid" de Adrián Oliver



-"Studio 54, el último baile" de Adrián Oliver





Comedia



-"Caos" de Improvisa2



-"El otro lado de la cama" de David Serrano



-"La denuncia" de Rafael Bruza



-"Mi mujer se llama Mauricio" de Raffy Shart





Comedia Dramática



-"Bajo Terapia" de Matías del Federico



-"Casa Valentina" de Harvey Fierstein



-"Esperando la carroza" de Jacobo Langsner



-"Extinguidas" de José María Muscari





Labor Cómica Femenina



-Lizy Tagliani – "Lizy Tagliani, liberate"



-Mariana A. – "Cocodrilo, la revista"



-Mariana Cumbi Bustinza – "Caos" y "#Reir"





Labor Cómica Masculina



-Beto Mena – "Flowers"



-Favio Posca – "Fucking Fucking Yeah Yeah"



-Paquito Wanchankein – "La gran revista de Mar del Plata"



-Sergio Gonal – "Sergio Gonal, Esto me hace acordar"





Espectáculo de Humor



-"Fiebre de Neón" de Los Bla Bla



-"Inestable" de Andrés Caminos y Gadiel Stryk



-"Lizy Tagliani, liberate" de Omar Calicchio



-"Mucho más que tres" de Nito Artaza, Miguel Ángel Cheruti y Cecilia Milone



-"Perfectos" de Gregorio Roselló y Gonzalo Vizan





Espectáculo Unipersonal



-"Hijo de mil. Concierto de palabras putas" de Pablo Finamore



-"Ready Made" de Brenda Peluffo



-"Sola no eres nadie" de Natalia Villamil



-"Vivo" de Marcelo Savignone





Espectáculo Unipersonal de Humor



-"Fucking Fucking Yeah Yeah" de Favio Posca



-"La guitarra indomable" de Hugo Varela



-"Opus Gato: allegro concerto andante" de Gato Peters



-"Solo de Stand Up" de Martín Pugliese





Coreografía



-Alejandro Lavallen – "Flowers"



-Cristian Ponce y Alma Quintana Gómez – "Cocodrilo, la revista"



-Marcelo Hernández – "Jaque Mate, la rebelión del tablero de ajedrez", "Eternamente Broadway", "Studio 54, el último baile" y "Plomo y papel, una aventura épica"



-Maxi Ortuño – "El mundo mágico de Maite", "El duende guardián 2, el universo de los niños" y "Había una vez 2, el poder de un sueño"



-Verónica Pecollo – "Ni con perros ni con chicos" y "Lizy Tagliani, liberate"





Espectáculo de Danza



-"Entre puntas y pies descalzos" de Magenia Mugica



-"Erotai" de Montserrath Oteguí



-"Secretomotivo" de Rocío Álvarez





Música Original



-Los Bla Bla – "Fiebre de neón", "Work in problem" y "Puro bla bla"



-Denise Cerrone – "Sueños y Fantasías: Héroes y Princesas"



-Fernando Albinarrate – "Ni con perros ni con chicos"





Producción Artística



-Javier Faroni – "Casa Valentina", "El otro lado de la cama" y "Extinguidas"



-Juan Alzúa – "La gran revista de Mar del Plata", "Revistota Zapping", "La risa loca" y "Caprichos…y algo más"



-Omar Suárez – "Cocodrilo, la revista"



-Paazpa Producciones S.R.L. y Wam – "Flowers"



-Teatro Nacional Cervantes – "Esperando la carroza" y "Ni con perros ni con chicos"





Revelación Masculina



-Fran Efren Eizaguirre – "Flowers"



-Joel Ledesma – "Lizy Tagliani, liberate"



-Martín Abascal – "La gran revista de Mar del Plata"



-Mauricio Guarini – "Cocodrilo, la revista"





Revelación Femenina



-Alejandra Perlusky – "Flowers"



-Barby Silenzi – "La gran revista de Mar del Plata"



-Ivana López Ferri – "Studio 54, el último baile" y "Eternamente Broadway"



-Natalia Nekare – "Lizy Tagliani, liberate"



-Verónica Díaz Benavente – "La malcriada, ópera insolente"





Actuación Femenina de Reparto



-Daniela Pantano – "Ni con perros ni con chicos"



-Sofía González Gil – "El otro lado de la cama"



-Viviana Chica – "Doña Rosita la soltera, o el lenguaje de las flores" y Las mujeres de barranco"





Actuación Masculina de Reparto



-Benjamín Rojas – "El otro lado de la cama"



-Federico Coates – "Ni con perros ni con chicos"



-Nicolás Riera – "Casa Valentina"







Recital



-"La Esclava: 10 años de rock"



-"Ciro y los Persas"



-"Primavera Tour" – Nahuel Pennisi



-"Tango y Chamuyo" – Cacho Castaña



-"Un concierto sin fronteras" – Gerónimo Rauch





Actuación Protagónica Femenina de Comedia / Comedia Musical



-Gimena Accardi – "El otro lado de la cama"



-Laura Oliva – "Ni con perros ni con chicos"



-Luisa Albinoni – "Caprichos… y algo más"





Actuación Protagónica Masculina de Comedia / Comedia Musical



-Chiqui Abecasis – "Mi mujer se llama Mauricio"



-Gastón Ricaud – "La denuncia"



-Nicolás Vázquez – "El otro lado de la cama"



-Omar Calicchio – "Ni con perros ni con chicos"



-Sergio Gonal – "Mi mujer se llama Mauricio"





Actuación Protagónica Femenina de Comedia Dramática



-Cristina Alberó – "Casa Valentina"



-Ingrid Pelicori – "Esperando la carroza"



-Lucrecia Aguirre – "Un festín en mi cabeza"



-María Figueras – "Bajo Terapia"



-Viviana Saccone – "Esperando la carroza"





Actuación Protagónica Masculina de Comedia Dramática



-Carlos Portaluppi – "Bajo Terapia"



-Diego Ramos – "Casa Valentina"



-Fabián Vena – "Casa Valentina"



-Héctor Díaz – "Bajo Terapia"





Actuación Protagónica Femenina de Drama



-Alicia Nevado – "Natalina"



-Belén Fernández Díaz – "Entropía o el orden de lo vano"



-Jimena Angelina – "Yerma"



-Nara Carreira – "Eva Perón Resucitada"





Actuación Protagónica Masculina de Drama



-Coco Comba – "Cámara Lenta"



-José Toccalino – "Pobrecito"



-Mauro Spadari – "Cámara Lenta"



-Pablo Pieretti – "Entropía o el orden de lo vano"