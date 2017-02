El perro que esperó por seis años a su dueño en el andén

Lunes, 06 de febrero de 2017

El animal nunca pudo superar la pérdida de su dueño y aguardaba su retorno en la estación de Martín Coronado.



Infobae dialogó con una de las personas que lo alimentaba. Cómo fue el final feliz



El film Hachiko se representó en la estación de trenes de Martín Coronado con su protagonista Ángel, un perro mestizo que conmovió al país con su historia. Su dueño falleció hace seis años de un ataque cardíaco y el fiel can esperó su regreso durante años. Diariamente acompañaba a su amo, quien tomaba el transporte público pero un día nunca regresó. Por suerte, ciudadanos y amantes de las mascotas se encargaron de darle comida, cariño y afecto y fueron quienes conformaron la cuenta de Facebook Los Coronaditos de la Estación para encontrarle hogar.





Pese que muchos lo ayudaron pasó momentos más que complicados. Por un largo tiempo, coordinadores de la empresa Metrovías quisieron sacarlo por molestar a los pasajeros que habitualmente tomaban el tren. Pese a esto, la mascota fiel no desistió y con la ayuda de los ciudadanos logró sobrepasar el problema.



Romina Ríos, miembro del grupo proteccionista y una de las encargadas del cuidado de los perros de la estación, detalló a Infobae: "Con los primeros intentos de Metrovías de sacar a los coronaditos, realizamos reclamos en el CAU en Lacroze, por consiguiente dejaban de molestarlos por un tiempo, pero luego ya no quisieron tomarnos los reclamos, por lo que recurrimos a los medios en búsqueda de ayuda".



Ángel y el pedido de sus cuidadores para encontrarle un hogar seguro (Facebook Los Coronaditos de la estación)

"Tenemos conocimiento que Metrovías arrojaron tarros de agua, comida y mantas de otras estaciones como Lacroze, Podestá y Lemos. No tenemos problema en hacernos cargo del cuidado de los animales pero necesitamos, como también contamos con que la empresa ferroviaria nos permita hacerlo algún día, lo importante es erradicar todo tipo de maltrato animal".



Con el correr de los años el amigable can se hizo querer por muchos de los que observaban conmovidos su espera, gendarmes que patrullaban el anden lo adoptaron como un compañero más de su rutina diaria. No obstante, otro lazo entrañable se tejía, Ángel y Rabito, otro perro que adoptó la estación de tren como su hogar, eran inseparables.

Pero las últimas semanas no fueron muy sencillas ya que los gendarmes fueron trasladados a otra sección y su mejor amigo Rabito falleció repentinamente.





El 2 de febrero, Gendarmería anunció la noticia de que Ángel pasaba a formar parte de las fuerzas. Mediante un comunicado a través de la red oficial de Facebook informaron que "personal de nuestra Fuerza, integrado por Alf Koziuk (Médica Veterinaria) el Cabo Aquino y el Cabo Dominguez, se hicieron presente en la estación y adoptaron al sociable can que desde este mediodía vive en la Región I".



Romina Ríos aseguró a Infobae: "Sabíamos mejor que nadie que Ángel siente devoción por los gendarmes, yo misma pude ver la alegría de Ángel al volver a verlos".



En relación a las tareas asignadas afirmó que "va a ser una de las mascotas de Gendarmería, me confirmaron que no va a estar en caniles y que será entrenado como animal de compañía de los gendarmes. Por protocolo, tienen que concurrir al centro de entrenamiento y capacitación de Gendarmería, pero su única tarea va a ser estar con sus amigos que tanto ama".