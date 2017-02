El emotivo mensaje: "Gracias por tanto, viejo"

Lunes, 06 de febrero de 2017

El actor publicó una tierna foto junto a él y le dedicó un último adiós. “La persona más íntegra, noble y buena que conocí”, aseguró





Facundo Arana recibió una triste noticia el domingo pasado: falleció su padre, el abogado especialista en derecho marítimo Jorge Arana Tagle. El actor confirmó la noticia a través de su cuenta en Instagram con un emotivo mensaje.





"La única mentira que mi viejo me dijo un día, duró casi cuarenta años. Me aseguró que nunca moriría", escribió el reconocido actor en la red social, acompañado por una foto de él junto a su padre, sonriendo, felices.



Y agregó: "Ahora puedo ver que no mentía realmente… ¡Gracias por tanto, viejo! La persona más íntegra, noble y buena que conocía. Descansá en paz, father". Sus seguidores no tardaron en dejarle mensajes de apoyo y cariño. Uno de los más destacados es el de su colega Florencia Raggi, quien le dedicó unos corazones.



Seis días antes había publicado otra imagen con su padre. En este caso, se pueden ver sus manos agarradas. Su padre, acostado. "Compas", escribió en aquella oportunidad Facundo Arana.



En octubre de 2013 el actor le dedicó a su padre una entrada en su blog, con motivo de la distinción "Doctor Honoris Causa" que recibió en la Universidad de Morón por su trayectoria como abogado especializado en derecho de navegación. Y publicó el discurso que el hombre realizó en aquella oportunidad: una verdadera enseñanza de vida.