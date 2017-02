Horóscopo para hoy 6 de febrero del 2017 Lunes, 06 de febrero de 2017 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

ARIES



La relación con sus seres queridos se tornará muy fluida hoy. Esto le permitirá conectarse en profundidad con sus sentimientos.



Amor: No deje que un malentendido eche a perder todo lo que ha logrado con su pareja.

Riqueza: Algunas cuestiones económicas podrían llegar a erosionarlo. Piense y luego actúe.

Bienestar: No abuse de su capacidad de trabajo, las tensiones y la falta de descanso podrían perjudicar su salud.



TAURO



Aprenda que no conseguirá nada si no lucha por lo que quiere. Evite agotarse en el intento, los resultados justificarán sus esfuerzos.



Amor: Una persona importante del pasado vuelve y despierta viejas emociones que estaban dormidas.

Riqueza: Libérese de ciertas ataduras que limitan su crecimiento profesional.

Bienestar: No postergue por más tiempo ese reencuentro con antiguos compañeros de estudio.



GÉMINIS



Evite planificar las cosas. Disfrutará mas si se deja guiar por lo que los demás le proponen en esta jornada.



Amor: Teniendo la Luna en su signo, será un día ideal para el amor. No deje de pasar buenos momentos con su enamorado.

Riqueza: Su rendimiento laboral decaerá en esta jornada debido a su agotamiento mental.

Bienestar: Percibirá una ayuda inesperada que le abrirá nuevos caminos a nivel espiritual.



CÁNCER



Seguramente en esta jornada se cruce con gente agresiva. Las ironías y las críticas lo tendrán sin cuidado.



Amor: Período favorable para afianzar sus vínculos familiares y conseguir un equilibrio.

Riqueza: Momento de exponer sus capacidades y expresar su creatividad ante sus superiores.

Bienestar: Buen momento para realizar refacciones en su casa. No las demore.



LEO



Trate las cuestiones profesionales con mayor racionalidad. Será preciso ser más sensato en el análisis de su situación laboral.



Amor: No deje que la familia intervenga en su pareja con intensiones de resolver un conflictos, ponga límites.

Riqueza: Se reactivarán planes pendientes y logrará llevar a cabo proyectos postergados.

Bienestar: Esta tarde, preferirá estar en soledad leyendo un libro o escuchando buena música.



VIRGO



Aproveche su optimismo para iniciar cualquier actividad que haya postergado y que estimule su creatividad.



Amor: Utilice su sensibilidad para amar y estar con la persona que usted tanto anhela.

Riqueza: Decídase a encarar un negocio nuevo o una actividad comercial; podrá hacerlo con confianza.

Bienestar: Si se siente nervioso y ansioso, tómese su tiempo para oxigenarse y relajarse.



LIBRA



Entienda que creer que siempre tiene la razón no es una actitud que lo ayude. Su temperamento hace que sus relaciones se tornen conflictivas.



Amor: Recapacite antes de dejarse llevar por las tentaciones. Alguien intentará seducirlo.

Riqueza: Sea muy cuidadoso al elegir con quién negocia o se asocia para poder cumplir sus objetivos.

Bienestar: Trate de descansar y relajarse. Hoy, no piense absolutamente en nada.



ESCORPIO





Seguramente, alguien desee confiarle algo. Comience a prestar más atención a las sugerencias y lea los mensajes entre líneas.



Amor: Intente evaluar las cosas que no funcionaron en sus relaciones pasadas y cambie de actitud.

Riqueza: Etapa para planificar asuntos de finanzas que se desarrollarán en la semana.

Bienestar: Ponga su energía en algo creativo. No se irrite sin sentido con personas de su entorno.



SAGITARIO



Las nuevas tareas le abrirán la mente hacia otros horizontes que no conocía y podrá obtener como resultado experiencias positivas.



Amor: Saque del encierro a su corazón y bríndele la oportunidad de encontrar un nuevo amor.

Riqueza: Júpiter le será favorable para los cambios laborales, los negocios y la obtención de dinero.

Bienestar: No se desespere por las situaciones menores y siga por el camino que ha elegido.



CAPRICORNIO



No permita que nadie interfiera negativamente en su vida cotidiana. Quizás sea el momento de realizar cambios en sus relaciones.



Amor: La fidelidad es la base en la relación de pareja, no juegue con fuego porque puede llegar a quemarse.

Riqueza: Elabore nuevas estrategias en lo laboral, para aplicarlas y poder competir en el mercado.

Bienestar: Podría sentirse prisionero de una timidez inusual. No deje de desenvolverse de forma natural.



ACUARIO



No se deje engañar por las apariencias, siempre es mejor que confíe en su voz interior. Guíese por ella.



Amor: En su pareja encontrará esa cálida protección que le hará recuperar sus fuerzas. Aprovéchela.

Riqueza: Podrían surgir altibajos en sus movimientos financieros y alterarse su economía a futuro.

Bienestar: Controle sus pensamientos haciendo Yoga. Sus nervios podrían jugarle una mala pasada.



PISCIS



Aparecen pequeñas dificultades en la rutina diaria. Preste atención en las cosas en las que nunca se fija.



Amor: No se sienta insatisfecho en sus sentimientos, ya que hará que la relación fluctúe y decaiga.

Riqueza: Si desea aumentar sus ingresos, evite realizar negocios pocos seguros. Sea conservador.

Bienestar: Aprenda de su pasado para no repetir los mismos errores en su vida.