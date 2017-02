La Olla: Provincia profundiza capacitación y equipamiento a cooperativa de reciclado

Lunes, 06 de febrero de 2017

A través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, la gestión del gobernador Ricardo Colombi instrumenta un Programa de Fortalecimiento Social y Humano que logró enormes avances en la capacitación, organización y crecimiento de la actividad que desarrolla la cooperativa Fortaleza, integrada por más de 50 familias de los barrios que conforman La Olla. La entidad recibió además, en donación por parte del Gobierno Provincial, un vehículo, una máquina compactadora y equipamiento de seguridad para su tarea diaria. Durante la Fiesta del Chamamé, se instrumentó un Punto Verde que también recolectó residuos sólidos urbanos destinados a este emprendimiento.









A partir de un esquema de trabajo que lleva años, el Gobierno Provincial apuntala el trabajo de la cooperativa de reciclado Fortaleza, que trabaja con más de 50 familias en la zona de La Olla, donde la Provincia ejecuta una intervención integral, fortaleciendo la integración social, el cuidado del ambiente y la generación de una alternativa de ingresos para esas familias. Con capacitación, charlas, talleres y equipamiento, se destacan enormes avances en el método de trabajo y los resultados obtenidos para esta organización integrada por más de 400 personas.



En este contexto, se instrumentó el Punto Verde en la 27º Fiesta Nacional del Chamamé y 13º del Mercosur, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, a cargo de la cooperativa Proyecto Fortaleza, que se desarrolla con apoyo de la gestión del gobernador Ricardo Colombi con el Proyecto La Olla.



Los integrantes de esta entidad recolectaron los residuos, entre ellos plásticos, producidos cada una de las noches, para luego utilizarlos en el marco de su proyecto laboral que emplea a familias del conglomerado de barrios de la Capital, conocido como La Olla.



El trabajo conjunto con la cooperativa se enmarca en el Proyecto La Olla, ejecutado por la cartera de economía del Gobierno Provincial, que impulsa el Proyecto de Fortalecimiento del Capital Social y Humano (PFCSyH).



El ministro de Hacienda y Finanzas, Enrique Vaz Torres, confirmó que en el marco de la constante ayuda que la Provincia ejecuta para impulsar esta organización, el Gobierno Provincial a través de la Unidad Central de Administración de Programas con Financiamiento Internacional (UCAPFI) donó recientemente al Proyecto Fortaleza una compactadora/enfardadora Recympack EE800 con capacidad de producir fardos de cartón, papel y envases plásticos, con la correspondiente indumentaria de seguridad laboral; y un vehículo furgón Kangoo.



Las donaciones fueron recibidas por la referente de la cooperativa, María de las Mercedes Romero Pereyra; en tanto que la entrega estuvo a cargo del coordinador de la UCAPFI, Daniel Suárez.



Cabe destacar también que la cooperativa, que funcionaba en el domicilio de la familia Romero Pereyra, pasó a trabajar en Galpón de ex Ferrocarril también en el barrio Ongay. Tiene cerca de nueve años de trabajo, recolecta por semana alrededor de 700 kilos de plásticos usados en envases de bebidas y alimentos (PET), 1.500 de vidrio y unos 400 de cartón. Cada recolector, también llamado proveedor, gana entre 60 y 70 pesos por día. Hasta el momento todo, el producido es vendido a un acopiador. Todo es pesado y clasificado por los socios de la entidad.



DONACIÓN Y OBJETIVO



“Con el objeto de ampliar y consolidar sus acciones ejecutadas, ampliar la población objetivo y mejorar la empleabilidad de grupos vulnerables, se propuso la ejecución de un nuevo programa de fortalecimiento social, orientado a la provisión de equipamiento consistente en enfardadora/compactadora, a fin de mejorar la productividad de cooperativa”, señaló Suárez.



“También, un vehículo utilitario para recolección de residuos separados en distintos organismos; y elementos de protección personal para la operación de equipos”, agregó el coordinador.



“De esta forma, se genera un impacto altamente positivo para el medio ambiente, a través de la reducción de volúmenes de residuos que actualmente son derivados a basureros a cielo abierto. Además de los impactos positivos que se generan sobre el medio social a través de generación de empleo y conciencia ambiental”, agregó el ministro Vaz Torres.



IDENTIFICACIÓN E INTERVENCIÓN



“En el marco de la intervención a través del PROMEBA que se realizó en el conglomerado de barrios La Olla, impulsamos este Proyecto de Fortalecimiento del Capital Social y Humano a fin de consolidar las redes de organizaciones que contribuyan al desarrollo local y optimizar la recolección, acopio, selección y tratamiento de los residuos urbanos”, señaló Suárez.



“Así, se identificó a 51 familias que se dedican a la recolección de residuos sólidos urbanos (RSU): 436 personas, familias con diverso tipo de conformación”, detalló el funcionario.



El relevamiento incluyó aspectos vinculados a la situación económica, la información sanitaria disponible, el nivel de escolaridad, el acceso a distintos servicios, y el grado de participación social y organización comunitaria.



CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO



“Se identificaron ocho lugares de comercialización, ubicados fuera de los barrios del área de intervención, en distintos lugares de la ciudad”, comentó el titular de UCAPFI y agregó que “los recolectores recorren estos lugares, independientemente de la distancia de los lugares recorridos de recolección”.



“Una vez acabado el relevamiento de datos en terreno y su posterior tabulación e interpretación, se definió la población objetivo, sus características singulares y el diseño de intervención, poniendo el acento en lo asociativo a partir de una metodología participativa”, detalló.



“Se dio inicio a las capacitaciones específicas por grupos barriales, donde paralelamente organizamos actividades de contención y formación para los niños. Los talleres de formación hicieron hincapié en las dimensiones: técnico-ambiental-higiene y seguridad laboral; comercial; organizacional”, informó.



“Una vez finalizadas con las capacitaciones, se procedió a asistir a los participantes en la creación de grupos barriales para consolidar redes asociativas que permitieron optimizar la rentabilidad de la actividad de los recolectores”, explicó.



“Durante la intervención se procedió a la entrega de elementos de protección personal a los recuperadores de RSU y balanza de 1.000 kg de capacidad”, detalló.



RESULTADOS OBTENIDOS



Desde el Ministerio de Hacienda destacaron los resultados obtenidos por la implementación del Programa Social: los participantes de las capacitaciones lograron ampliamente preclasificar los Residuos Sólidos urbanos, considerando que además de dividirlos en papel, cartón, vidrio y latas; comenzaron a distinguir los distintos tipos de papel, de vidrio, de cartón y qué tipo de latas son de aluminio reciclable.



El 45 % de los asistentes a las capacitaciones cumple con la preclasificación correctamente. También descartan los residuos que no pueden ser reciclados. El 65% de los residuos no reciclables son descartados.



Lograron realizar un almacenamiento mínimo, reuniéndose para la venta. Redujeron un 15% los almacenamientos transitorios. Se organizaron circuitos de recolección que facilitaron el traslado. El 37% de los asistentes simplificaron las formas de traslado.



El 70% de los asistentes manifiesta interés por reciclar residuos. Los participantes de las capacitaciones comprendieron los riesgos que existen al manipular residuos. El 70% de los asistentes conocen las enfermedades y riesgos del trabajo con residuos.



Aprendieron a utilizar los elementos de protección personal que se les proveyó. Se erradicaron depósitos de residuos en domicilios. Disminuyeron el 20% de depósitos de residuos en domicilios. Los miembros de los grupos formados o existentes lograron una mayor rentabilidad, mejoraron el 53% de los ingresos.



Lograron permanecer en el circuito comercial, vendiendo directamente a un gran acopiador. A partir de las capacitaciones dadas en los cinco grupos de trabajo, surgieron dos principios de organizaciones.



Se logró coordinar con distintas instituciones para concretar la separación en origen de los residuos. Se logró una comunicación directa con los acopiadores de la zona y con un acopiador grande de Resistencia.



Los recolectores de residuos actualmente solo recogen los residuos reciclables, se han reunido para ventas conjuntas, de tal forma que venden mayores volúmenes. Mejoraron el volumen de en un 35%.



Se conformaron grupos de referentes barriales en los cinco barrios, sobre la problemática, siendo de esta forma referentes de sus propios vecinos e involucrándose en los problemas detectados.



El 60% de los organismos conoce toda la problemática de los derechos de niñas, niños y adolescentes de los barrios. El 60% de recolectores con niños trabajando junto a ellos conoce los mecanismos institucionales necesarios a la hora de realizar reclamos, demandas, denuncias, etc.



Además, a partir de una mínima organización, surgieron actividades secundarias (por ejemplo: venta de artesanías y manualidades; participación en eventos culturales y recreativas; participación de los niños en talleres recreativos; colaboración en la organización de eventos para los niños del barrio, reparación de carritos)



IMPACTO DE NUEVA SEDE



Así mismo y a fin de dar mayor sustentabilidad al proyecto de fortalecimiento, se ha ejecutado obra de Refuncionalización de Galpón de ex Ferrocarril en el Barrio Ongay donde actualmente se encuentra en marcha un Proyecto de Segregación y Venta de RSU reciclables, a cargo de la Cooperativa de Trabajo Proyecto Fortaleza, inscripta en el Directorio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social bajo matrícula Nº44370/12.



“Con el nuevo edificio, las posibilidades de crecimiento se acrecientan y los proyectos que nacen desde la Cooperativa Proyecto Fortaleza también. Por el momento se hace el trabajo de recolección, clasificación y embalaje para venderlo luego a un acopiador”, comentó el ministro Vaz Torres.



Los miembros de la cooperativa diariamente recolectan 300 kilogramos de material para reciclar; considerando que se trata solamente de elementos inorgánicos, no de basura en general, que lo hacen de domicilios e instituciones y con carritos a tracción humana.