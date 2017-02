Bancarios esperan por el pago y mañana anunciarían medidas

Domingo, 05 de febrero de 2017

Los trabajadores esperarán hasta el lunes el pago de lo acordado con las entidades crediticias, según los plazos de la ley.



El viernes algunos bancos de la provincia abonaron la mejora, pero no todos cumplimentaron el acuerdo.







El lunes es la fecha límite para que los bancos apliquen el convenio rubricado con el sindicato y que fuera ratificado por la Justicia Federal. El viernes algunas casas locales abonaron la mejora, entre ellos el Banco de Corrientes. Sin embargo, de no cumplirse en todas las entidades financieras del país, el gremio anunciará medidas para el mediodía.

“Los bancarios estamos a la espera del cumplimiento del convenio. Tienen tiempo hasta el lunes y si no hay pago, la Bancaria Nacional anunciará medidas”, informó a El Litoral el referente provincial de la Asociación Bancaria, Juan Lezcano. El plan de lucha replicará en Corrientes.

En la provincia el viernes algunas entidades abonaron lo acordado, un monto fijo de 2 mil pesos y un aumento del 10 por ciento, a cuenta de las paritarias 2017. “Hay bancos que quieren pagar, pero el Gobierno nacional está metiendo presión para que ninguna paritaria cierre por arriba del 19 por ciento”, indicó el sindicalista.

Sucede que la semana pasada la Justicia Federal ordenó a las entidades que paguen lo convenido. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo de la Nación presentó un amparo para frenar la aplicación del acuerdo que en noviembre pasado se firmó en la sede de la cartera nacional.

De anunciarse medidas estas implicarían asambleas en lugares de trabajo y una convocatoria al paro. Las medidas replicarían también en Corrientes ya que hay adhesión local a las definiciones nacionales.