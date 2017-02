9 alimentos que ayudan a mejorar el estado de ánimo

Sábado, 04 de febrero de 2017

Ya sea para la tristeza, la concentración o la ansiedad, existen ciertos alimentos que resultan adecuados para mejorar el humor en distintas circunstancias. Cómo consumirlos





Hace tiempo ya que muchas investigaciones científicas aseguran que los alimentos que componen una dieta, impactan directamente en el humor y el ánimo. De hecho, según Rachel Kelly y la terapeuta nutricional Alice Mackintosh, autoras del libro The Happy Kitchen: Good Food Mood, hay un alimento para comer para cada estado de ánimo.



De yemas de huevo para la concentración hasta batatas para aliviar la ansiedad, las autoras han compartido la última guía para impulsar cada humor con la comida adecuada.





Pescado graso para el buen humor



El pescado graso -como la caballa, el salmón o el atún- es fantástico para el cerebro porque es rico en todos los ácidos grasos Omega 3 importantes. Estos son vitales para el cerebro (que está compuesto de 60 por ciento de grasas) principalmente para apoyar la producción de neurotransmisores que gobiernan desde la emoción, hasta la memoria y la concentración.



Estas grasas también ayudan a reducir la inflamación, que, según algunas investigaciones, puede estar presente en mayor medida en algunas personas con depresión. La caballa es la mejor opción, según las especialistas, porque también contiene menos mercurio que otros pescados aceitosos, lo que puede beneficiar al cerebro a largo plazo.





Yemas de huevo para concentración



Muchas personas optan por desechar las yemas de huevo con la preocupación de que contienen demasiada grasa pero, en realidad, son excelentes para el cerebro. En particular contienen colina, un nutriente que ayuda a formar una capa protectora sobre algunos de los nervios, ayudando al cerebro a comunicarse más rápidamente.



También ayuda a formar el neurotransmisor encargado de la concentración y la memoria, la acetilcolina. Sin embargo, según explicaron las expertas, no se debe cocinar demasiado la yema de huevo, y se aconseja consumirla más bien cruda. "Les decimos a nuestros clientes que mantengan la yema de huevo líquida si es posible", señalaron.





Batata para aliviar la ansiedad



Las batatas no sólo son sabrosas y excelentes para la piel, sino que también proporcionan nutrientes de magnesio y vitamina B6, componentes que poseen un potente efecto "calmante".



Por este motivo, es que algunos especialistas aconsejan consumirlas en estados de estrés, tensión o ansiedad. La vitamina B6 en particular es necesaria para producir ácido γ-aminobutírico (GABA) un neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central, que a menudo puede ser deficiente en los que sufren de ansiedad.





Hongos contra la tristeza



La exposición al sol produce, en la mayoría de las personas, una mejor actitud gracias a que la luz cataliza la producción de vitamina D. Esta vitamina es crucial en la protección del estado de ánimo, así como en el equilibro hormonal y en la construcción de una mejor inmunidad.



Aunque nada reemplaza al sol, los hongos, especialmente las variedades de shiitake, contienen vitamina D, por lo que se aconseja usarlos en las comidas, especialmente en los meses de invierno.



Al igual que los humanos, los hongos contienen más vitamina si son expuestos a la luz UV, así que es una buena idea dejarlos donde puedan recibir rayos del sol durante un par de horas antes de cocinarlos, para maximizar su efecto.





Azafrán para más felicidad



Una de las reglas de oro para un buen humor, según Rachel Kelly y Alice Mackintosh es usar más hierbas y especias en la cocina. El azafrán es un alimento con un impacto especialmente fuerte para el humor.



Algunas investigaciones han demostrado que sus efectos pueden competir incluso con los antidepresivos, sin ninguno de los efectos secundarios. Sin embargo el costo de esta especia es alto y su sabor muy fuerte, por lo que el uso debería ser moderado. El olor a azafrán, solamente, puede incluso proporcionar un mejor humor. Por este motivo se recomienda incluirlo en infusiones, combinado con otras especias.



Yogur natural libre de azúcar para la extrema preocupación



Cada vez más la ciencia se aproxima a desentrañar los vínculos entre el sistema digestivo y el cerebro, tanto que incluso se ha dicho que el estómago es el "segundo cerebro". No es de extrañar que literalmente uno se sienta enfermo del estómago en una situación de estrés.



Las bacterias buenas son clave para la digestión saludable, por lo que comer más yogur puede ayudar a reducir la ansiedad, mejorando el estado de ánimo. Sin embargo, siempre se debe optar por una opción natural, sin azúcares agregados.





Cerezas y bayas de goji para dormir



La hormona del sueño de los humanos se conoce como melatonina, y se produce a raíz de un compuesto llamado triptófano. Hay algunos alimentos que, por su alto contenido de triptófano realmente ayudan en la producción de melatonina, como las cerezas, paltas, avena, bananas y bayas de goji. Para aumentar el efecto es aconsejable que se combinen estos alimentos entre sí.



Vegetales de hoja verdes para el trastorno premenstrual



Las verduras de hojas verdes (como brócoli, espinaca y acelga) están llenas de todo tipo de bondades para el humor, porque contienen ácido fólico y magnesio. Este último relaja los músculos, apoya el sistema nervioso y nutre las glándulas suprarrenales más importantes que ayudan a aliviar la ansiedad.



El ácido fólico, por otra parte, es necesario para equilibrar las hormonas, y también ayuda con la producción de serotonina y dopamina, lo que resulta en menos síntomas previos al período. Los verdes, por otro lado, también contienen vitaminas B, que son necesarias en todo el cerebro para impulsar el estado de ánimo.