Comenzaron los Carnavales Correntinos 2017

Sábado, 04 de febrero de 2017

Tras el corte de cintas, iniciaron anoche los corsos oficiales de Corrientes con 9 comparsas y agrupaciones musicales.



Hay en la zona del corsódromo un fuerte operativo de seguridad y de tránsito. También colectivos gratuitos para ir y venir a los barrios.







Comenzaron anoche, tal lo previsto y con un fuerte operativo vial y de seguridad, los Carnavales Correntinos 2017 organizados por la firma Fénix y fiscalización de la Municipalidad de Corrientes en el corsódromo Nolo Alías.

La ciudad de Corrientes, declarada hace años como la Capital Nacional del Carnaval, abrió tras un breve acto su pista en el Corsódromo Nolo Alías para compartir la edición 2017 de la fiesta que cada año recibe a locales y a miles de turistas que llegan para disfrutar de la alegría de las comparsas.

Desde ayer y hasta fin de mes, por tanto, la ciudad se pintará de colores y brindará un nuevo ciclo de espectáculo carnestolendo, manteniendo los mismos precios de las entradas del año pasado: parten desde $85 y llegan hasta los $300 por noche.

La programación para hoy es la siguiente:

Sábado 4 de febrero: 22 - Samba Total; 22:30 - Sapucay; 23.20 - Kamandukahia; 23:50 - Arandú Beleza, 00:40- Samba Show; 01:10- Copacabana, 02:00- Sambanda; 02:30- Imperio Bahiano; 03:00- Ara Berá.

Los jurados serán Diego Siliano, Juan Cruz Guillén, Lara Sol Gaudini y Alejandro Balbis Ortiz.



Carriles exclusivos

La Comuna capitalina activó anoche y repetirá hoy un importante operativo de ordenamiento y seguridad vial para los Corsos Oficiales.

Desde las 19 y hasta las 07 de mañana, la Subsecretaría de Tránsito y Seguridad Vial coordinará el trabajo de 400 agentes de tránsito, policías y gendarmes.

Se activará un sistema de vallado, carriles exclusivos y desvíos para colectivos, motos y vehículos que circulen en ese sector de la ciudad.

La Municipalidad también pondrá en marcha un amplio operativo de Control y Seguridad Vial en los ingresos y egresos de la Ciudad; y las inmediaciones del corsódromo Nolo Alías.

El plan de trabajo estará coordinado por la Subsecretaría de Tránsito y Seguridad Vial, a cargo de Carlos Odena. Estarán afectados cerca de 400 agentes: 120 inspectores de tránsito municipal con vehículos y motopatrullas, 200 policías y 50 gendarmes que se encargarán de ordenar el tránsito y brindar seguridad, tanto en el ingreso como en el egreso al espectáculo.



Transporte

Desde ayer también la Municipalidad puso a disposición de los vecinos transporte gratuito para las noches de Carnavales Oficiales.

La prestación abarcará más de 36 colectivos urbanos de la líneas 103 B, 108 C, 106 A-B-C, 104 C, 104 B, 104 A, 108 A, 105 A, 105 B, 101, 110, 102 C, entre otras. Las trazas extenderán sus recorridos desde los barrios más populosos hasta el Corsódromo. Además habrá carriles preferenciales para dinamizar el tránsito de los colectivos.