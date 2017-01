Horóscopo para hoy 30 de enero del 2017 Lunes, 30 de enero de 2017 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy



Aries



Momento justo para cambiar la forma a su vida. Intente explorar lo desconocido y encontrará el sentido a su existencia.

Amor: Evite ofender a su pareja con frases burlonas, después le será difícil remediar la situación.

Riqueza: Sepa que la tenacidad es su aliado más fuerte en su profesión. Póngala en práctica.

Bienestar: Intente descansar y comer muy liviano, de lo contrario, su organismo se lo hará notar.





Tauro



Enfadándose con todo el mundo, no gana nada. Cambie su humor y comprenda que con esa actitud no logrará respuestas positivas.

Amor: De cariño sin esperar nada a cambio. Pronto se lo devolverán de forma espontánea.

Riqueza: Procure destinar unas horas del día a revisar las cuentas de la economía familiar.

Bienestar: Sería bueno que no permita que las cuestiones de trabajo lleguen a invadir su mente.



Géminis



Viva el presente de otra manera, se sentirá menos angustiado. No quiera revivir las viejas historias, abandone su pasado.

Amor: Entienda que aunque siga prolongando esa relación amorosa, no funcionará.

Riqueza: Ciclo favorable para realizar o concretar los negocios que tiene en mente hace tiempo.

Bienestar: Rompa con la rutina. Incorpore un modo más libre y creativo en su vida.





Cáncer



Transitará un profundo proceso de cambios en su forma de vida. No se olvide de diferenciar lo emocional de lo racional.

Amor: Hoy su corazón generoso se combinará explosivamente con un deseo desenfrenado de sensualidad y pasión.

Riqueza: Utilice la reflexión a la hora de tomar ciertas decisiones importantes a nivel profesional.

Bienestar: Aplique la pasión en todo lo que haga, así conseguirá todo lo que desea.





Leo



Sería bueno que trate de alejarse de las tentaciones que pueden guiarlo por el camino equivocado. Con su fuerza los logrará.

Amor: Tranquilícese. Los celos le quitarán la compostura para enfrentar un diálogo racional con su pareja.

Riqueza: Los ahorros podrían estar en peligro, deje de hacer gastos inútiles aunque sean pequeños.

Bienestar: Pese a que se sienta cansado, acepte esa invitación. Le hará bien despejarse de la rutina.





Virgo



Etapa para abandonar las experiencias pasadas y pensar en transitar una vida diferente, sin miedos y rencores.

Amor: No permita que sus actitudes confundan a su pareja. Sepa que la inseguridad pesa sobre las emociones y los sentimientos.

Riqueza: Transmita las consignas de forma clara y precisa. Organice su espacio laboral.

Bienestar: Hoy será recomendable que coma sano y no beba alcohol en exceso, intente hidratarse bien.





Libra



Esa intuición que lo caracteriza lo guiará a la hora de tomar decisiones importantes. Siga sus impulsos y pronto verá los resultados.

Amor: Será tiempo para que converse con su enamorado esa idea de planificar una unión sólida entre ustedes.

Riqueza: Surgen propuestas innovadoras que definirán su futuro laboral. No las rechace.

Bienestar: Ponga atención a cierta fatiga. Dormir será esencial para recuperar su vitalidad.





Escorpio



Sea considerado al emitir las opiniones. Su sinceridad puede ser hiriente y agresiva, no todos tienen la misma sensibilidad.

Amor: No conteste con mentiras a su pareja ya que podría resultarle peligroso para la relación.

Riqueza: Trate de asumir un nuevo rol en las relaciones laborales y así logrará concretar sus planes.

Bienestar: Coma y beba con moderación, de este modo se mantendrá en forma.





Sagitario



Procure buscar la felicidad y la satisfacción en lo que hace. Si hay personas que lo estorban trate de distanciarse.

Amor: Deberá existir la sinceridad si quiere fortalecer esa nueva relación que comenzó.

Riqueza: Trate de no cambiar en la meta que se propuso y concrete sus ideales.

Bienestar: Intente recuperar esas horas de sueño y aliméntese sanamente, será lo más indicado.





Capricornio



Jamás se olvide y tenga presente que si es fiel a usted mismo, podrá disfrutar de la vida sin problemas.

Amor: Modifique esa frialdad que existe en su relación amorosa, de lo contrario, se sentirá frustrado en los afectos.

Riqueza: Formule bien las cuentas hogareñas. Un descuido podría romper su presupuesto.

Bienestar: Gaste en un tratamiento de belleza o en algo que ayude a mejorar su aspecto personal.





Acuario



Procure aprovechar esta nueva etapa para llevar a cabo de forma exitosa los planes que tiene en mente hace tiempo.

Amor: Demuéstrese más divertido y déjese llevar por el amor. Abandone su seriedad.

Riqueza: Obre con cautela antes de tomar decisiones relacionadas con las finanzas o el trabajo.

Bienestar: Si sufre alguna dolencia o malestar, hágase ver y cumpla con el tratamiento.





Piscis



Será el momento para compartir sus inquietudes. Antes de hablar o actuar, solicite opiniones diversas a su entorno.

Amor: La Luna le hará manifestar toda su pasión y sensualidad, su pareja se sentirá feliz con esa actitud.

Riqueza: Dudará de esa propuesta que el han presentado, asesórese y luego decida el rumbo a seguir.

Bienestar: Intente ordenar su vida. Buque el equilibrio entre su vida y el trabajo.