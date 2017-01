Horóscopo para hoy 28 de enero del 2017 Sábado, 28 de enero de 2017 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy



Aries



Relájese y tómese el día con mayor calma. Alguien podría llegar a ocasionarle un problema y hacer brotar su enojo.

Amor: Sentirá que está tocando el cielo con las manos con esa persona que hace poco conoció.

Riqueza: Debería tener más contacto con quien pueda ayudarlo a concretar sus proyectos.

Bienestar: Las energías negativas disminuirán durante el tarde. Concluirá el día con una sorpresa.





Tauro



Dispóngase a disfrutar más de la vida. Hoy, necesitará detenerse por un momento y dejar su sentido práctico a un costado.

Amor: Prepárese. El amor le reserva algunas sorpresas envidiables.

Riqueza: Absorba solamente las energías positivas dentro del ámbito laboral, lo ayudarán a tener un mejor desempeño y mayor creatividad.

Bienestar: Sería bueno que trate de relajarse. De esta forma, podrían desaparecer esos malestares digestivos.



Géminis



Podrá sentirse un poco desorientado. Deberá buscar una salida a los conflictos que están surgiendo últimamente.

Amor: No contraiga compromisos sociales. Su pareja querrá tener más intimidad con usted.

Riqueza: Jornada ideal para iniciar la búsqueda de esa nueva vivienda que necesita.

Bienestar: Intente ajustarse a su rutina y evitar cualquier innovación hasta mañana.





Cáncer



Evite correr de un lado al otro, porque de esta forma todo lo que se proponga no saldrá bien. Comience el día organizándose.

Amor: Hoy podrá vivir gratos momentos junto a una persona que es muy importante para usted.

Riqueza: Su conducta metódica y profesional le ahorrará apuros y disgustos.

Bienestar: Los enojos podrían multiplicarse. No se deje llevar por las emociones.





Leo

Intente ser más concreto y preciso en su vida. De esta forma, podrá alcanzar con éxito cada uno de los objetivos.

Amor: Los astros le darán la oportunidad de experimentar un romance apasionado.

Riqueza: Asista a los eventos de trabajo a los que fue invitado. Podrá conocer gente importante.

Bienestar: Le darán una noticia poco grata que podría desanimarlo. Será algo pasajero.





Virgo



Relájese, esos problemas que le abrumaban los pensamientos serán resueltos con gran facilidad durante esta jornada.

Amor: Evite arriesgar la estabilidad de su relación por una aventura pasajera.

Riqueza: Época excelente para lograr buenas inversiones y pagar deudas atrasadas.

Bienestar: Intente no fingir lo que siente. Opte por una actitud neutral frente a los demás.





Libra



Intente mantener la calma durante la jornada, de lo contrario, surgirán obstáculos insalvables en su desarrollo profesional.

Amor: Deje de poner excusas y demuéstrele a su alma gemela su cariño, si es que realmente la ama.

Riqueza: Rompa con su espíritu conservador y acepte los cambios que le propone el plano laboral.

Bienestar: Cuide su aparato respiratorio. Incorpore frutas cítricas que le aporten vitamina C.





Escorpio



Si bien la tolerancia no es su fuerte, trate de entrenarla en esta jornada. Se enfrentará a situaciones que lo desbordarán.

Amor: Algunas peleas familiares le podrían amargar el día. Trate de mirar para otro lado.

Riqueza: Jornada óptima para los negocios. Intente manejarse con cautela y con diplomacia.

Bienestar: Organice un viaje para este fin de semana, verá que reanimará su espíritu.





Sagitario



Mañana ideal para destinar a ese asunto que hace días está posponiendo por falta de tiempo.

Amor: Sus afectos se volverán indispensables para usted. Llame a quien tanto quiere.

Riqueza: No desaproveche el respaldo de su par ya que será muy valioso para enfrentar ese inconveniente económico.

Bienestar: Acepte que su organismo necesita de mínimos cuidados. Trate de no maltratarlo tanto.





Capricornio



Conserve la tranquilidad en su mente, tarde o temprano alcanzará su meta. Ciclo para hallar nuevos horizontes para su vida.

Amor: Vivirá una mala experiencia con una persona cercana y que creía que era su amigo.

Riqueza: Permítase atraer por los nuevos proyectos que se le presenten, pero trate de controlar su ansiedad.

Bienestar: Le espera una noche inolvidable. Haga planes y disfrute.





Acuario



Durante esta jornada trate de mantener su boca cerrada y no realizar ningún comentario desafortunado. Evite hablar más de la cuenta.

Amor: Aproxímese a la persona que ama y bríndele su tiempo. No se arrepentirá ya que tendrá la Luna a su favor.

Riqueza: Su lealtad le permitirá escalar posiciones en su ambiente laboral, aproveche.

Bienestar: Podrá disfrutar de un agradable momento de ocio durante la tarde y en compañía.





Piscis



Si bien todo cambio en la vida le puede llegar a generar inseguridad, no dude y arriésguese sin pensarlo.

Amor: Quizás no sea el momento para replantearse esa definición de sentimientos en la pareja.

Riqueza: Escuche las nuevas propuestas laborales. No se apresure y analice a fondo las ofertas que le ofrecen.

Bienestar: Sepa que la meditación le brindará el equilibrio emocional que tanto ha buscado.