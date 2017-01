Ast advierte intento de judicializar la boleta electrónica

Sábado, 28 de enero de 2017

“Detrás de estos, como siempre, hay intereses particulares, sectoriales que responden a otras cosas que nada tienen que ver con los intereses generales, sino que estarían estrechamente vinculados a la interna justicialista” dijo el concejal.





El concejal radical Norberto Ast, advirtió que “se estaría intentando buscar la manera de frenar la posibilidad de separar las elecciones, como lo dispuso el STJ”



“Nos llegaron versiones de que se estaría tramando una operación político-judicial para que Capital no vote como lo dispuso el Superior (STJ). El Concejo Deliberante resolvió a fines de 2016 la utilización de la boleta única electrónica y la fecha es un aspecto que no se relaciona con el objetivo de alcanzar mecanismos más transparentes en una elección”, afirmó el edil Norberto Ast (UCR).



Sostuvo además que “definir la fecha es una atribución del Concejo a propuesta del Ejecutivo municipal y si votar separadamente es la alternativa posible para avanzar en mecanismos más transparentes, creo que es viable, pero si aparece una presentación judicial en contra sólo le cabe la interpretación de que se está buscando alguna artimaña para evitar clarificar las cosas o sacar alguna ventaja”.



Para ello se apelaría a un “sello de goma”, como se dice en la jerga política a los partidos sin estructura (ni dirigentes, ni militantes) pero que reúnen condiciones legales para ser utilizados como instrumentos ante la Justicia.



Estamos poniendo un punto de aleta en esto -- dijo Ast -- porque se agrega incertidumbre cuando en realidad tenemos que trabajar para ponerle claridad a las cosas. Si el Concejo Deliberante avanzó con este sistema, si la justicia dijo que se puede, no queda otra que caminar ese sendero y no precisamente generar una manto de duda sobre su eficiencia, tratando de volver todo a foja cero la boleta electrónica”.



“Esto es grave porque se esta poniendo por delante el interés de sectores minoritarios. Nosotros como bloque ECO desde el Concejo Deliberante vamos a trabajar para brindar seguridad y transparencia a este proceso electora y no permitiremos que la interna de un partido entorpezca el desarrollo de la ciudad”.



“Nosotros no nos oponemos a la boleta electrónica, porque todo lo que tenga que ver con la modernización del estado, que brinda velocidad, trasparencia y certeza es bueno”.



El pasado lunes 16 se conoció que el STJ resolvió hacer lugar a la medida cautelar promovida por el Municipio Capital para utilizar la boleta electrónica en los comicios comunales de este año. La autorización está condicionada a que estas elecciones no coincidan con las provinciales y nacionales.



Así, al elegirse intendente en Capital en fecha distinta a gobernador o legisladores nacionales y/o provinciales, las posibles candidaturas a reelección de Ríos y a gobernador de Camau, quedarán cada una con el desafío de demostrar su propio peso específico. En esta conocida interna entre ambos referentes del peronismo, al enfrentar separadamente elecciones no tendrán posibilidad alguna de repartirse culpas si tuvieran resultados negativos.