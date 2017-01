La confesión de Lali: "Me encararía a 'Pampita'" Viernes, 27 de enero de 2017 La cantante se refirió a la polémica que desató Yanina Latorre cuando dijo que su novio, Santiago Mocorrea, antes de salir con ella, intentó conquistar a la modelo.

A Lali Espósito no le quedó otra que blanquear su romance con Santiago Mocorrea una vez que un paparazzi publicó fotos de ellos juntos. Pero si pensaron que todo sería un cuento de hadas, se equivocaron, porque la periodista Yanina Latorre salió a decir que él, antes de que fuera el novio de la cantante, había intentado conquistar a "Pampita".



"No, ese es mentira. Nos hemos reído mucho y él se sorprende de las cosas que inventan", comenzó diciendo Lali mientras caminaba por la calle Corrientes rumbo al teatro Apolo donde su amiga, Candela Vetrano, protagoniza Mujeres Perfectas.





Luego aclaró que, si hubiese sido cierto, no tendría por qué enojarse, ya que ocurrió antes de conocerse. Además, la señorita en cuestión es una verdadera belleza, explicó. "Me parece perfecto, ¡si es una bomba! Yo también me encararía a 'Pampita', ¡obvio!", confesó e inmediatamente, para que no se generen polémicas, aclaró: "Estoy diciendo que es una diosa, nada más, es vox pópuli".