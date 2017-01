Fernanda Iglesias se casó con Pablo Nieto

Viernes, 27 de enero de 2017

La periodista firmó la libreta roja con el productor. Ellos se habían separado el año pasado, luego de que ella lo denunciara por violento







Fernanda Iglesias se casó esta tarde por Civil con el productor Pablo Nieto, luego de haber estado separados durante el 2016, luego de que ella lo denunciara por violento.



Al casamiento, que se realizó en el registro civil de la calle Uruguay, asistieron Úrsula Vargues y Gustavo Noriega, además de amigos y familiares de la pareja.





El año pasado la pareja había estado separado un tiempo luego de que ella lo acusara de violento. Meses después, decidió perdonarlo: "Estoy convencida de que nunca más me va a levantar la mano", había dicho en diciembre la ex panelista de Nosotros a la mañana al anunciar su casamiento.





Además, aseguró que el haberlo denunciado, tuvo sus consecuencias positivas: A Pablo varios abogados le propusieron hacerme la guerra, pero él nunca quiso. Él dijo 'está bien lo que ella hizo, porque está mal lo que yo hice'. A partir de ahí, hizo un click. No me hizo la guerra, me comprendió, me acompañó y me pidió disculpas mil millones de veces. Al principio desconfié y después me fui sintiendo bien con su compañía".



Fernanda y Pablo tienen un hijo en común y luego de la tormenta, decidieron volver a apostar al amor y hoy comienzan una nueva vida.