Ya rigen las restricciones para obtener el subsidio social

Viernes, 27 de enero de 2017

La gratuidad en el 100% de los productos queda restringida a quienes cobren más de $8.500, tengan sólo una propiedad y un auto de menos de 10 años.



Se contemplarán casos en los que el costo del remedio sea mayor al 5% de la jubilación.



Tal co­mo lo ha­bía anun­cia­do el Ins­ti­tu­to Na­cio­nal de Ser­vi­cios So­cia­les pa­ra Ju­bi­la­dos y Pen­sio­na­dos (PA­MI), que­dan mo­di­fi­ca­dos los re­qui­si­tos de ob­ten­ción del sub­si­dio so­cial y so­li­da­rio pa­ra me­di­ca­men­tos am­bu­la­to­rios gra­tui­tos. Se­gún co­mu­ni­ca la en­ti­dad, no po­drán go­zar de di­cho be­ne­fi­cio quie­nes co­bren más de $8.500, ten­gan un au­to­mó­vil de me­nos de 10 años de an­ti­güe­dad y po­se­an más de un in­mue­ble.





Des­de la Uni­dad de Ges­tión Lo­cal (UGL) de PA­MI en Co­rrien­tes ase­gu­ra­ron que no se apli­ca­rá au­to­má­ti­ca­men­te a to­dos los afi­lia­dos si­no que se apli­ca­rá pa­ra quie­nes, des­de hoy, tra­mi­ten sus ju­bi­la­cio­nes o ha­gan la re­no­va­ción de sus pla­nes.

En co­mu­ni­ca­ción con épo­ca, la ti­tu­lar de la UGL de Co­rrien­tes, Nor­ma Pé­rez, ha­bía ex­pli­ca­do que la obra so­cial man­tie­ne la co­ber­tu­ra de 50% en ca­si to­dos los me­di­ca­men­tos del va­de­mé­cum, co­mo así tam­bién el 80% pa­ra tra­ta­mien­tos cró­ni­cos y el 100% de co­ber­tu­ra pa­ra pa­cien­tes con dia­be­tes, HIV o con tra­ta­mien­to on­co­ló­gi­co. Lo que se bus­ca, apun­tó, es que el sub­si­dio so­cial que­de res­trin­gi­do a per­so­nas que ne­ce­si­ten.

“O­ri­gi­na­ria­men­te fue esa la fi­na­li­dad pe­ro, con el tiem­po, se fue des­vir­tuan­do y se per­dió el con­trol so­bre es­te ti­po de sub­si­dios”, di­jo Pé­rez.

Fren­te a la po­si­bi­li­dad de que ha­ya per­so­nas que re­al­men­te ne­ce­si­ten el sub­si­dio pe­se a per­ci­bir más de $8.500 o te­ner un au­to de me­nos de 10 años de an­ti­güe­dad, la re­fe­ren­te de la UGL Co­rrien­tes ase­gu­ró que se ten­drán en cuen­ta aque­llos ca­sos en los que el va­lor de los me­di­ca­men­tos su­pe­ren el 5% del mon­to de la ju­bi­la­ción se po­drán ha­cer ex­cep­cio­nes. “PA­MI es un ser­vi­cio so­cial y no de­ja­rá de ser­lo. Si hay al­guien que lo ne­ce­si­te, pe­se a no con­tar con es­tos re­qui­si­tos, pue­de pre­sen­tar la do­cu­men­ta­ción ne­ce­sa­ria que cer­ti­fi­que su ne­ce­si­dad y no ha­brá pro­ble­mas. Pa­ra eso tam­bién con­ta­mos con asis­ten­tes so­cia­les y pro­fe­sio­na­les que es­tán al ser­vi­cio”, ex­pli­ci­tó la fun­cio­na­ria.

En un co­mu­ni­ca­do pu­bli­ca­do los pri­me­ros dí­as de ene­ro la en­ti­dad na­cio­nal in­di­ca­ba: “Lue­go de ha­ber de­tec­ta­do se­rios abu­sos en el in­gre­so al Sub­si­dio So­cial de Me­di­ca­men­tos Am­bu­la­to­rios, PA­MI ha de­fi­ni­do una mo­di­fi­ca­ción en los re­qui­si­tos y nue­vas me­di­das de con­trol pa­ra ga­ran­ti­zar que la co­ber­tu­ra de 100% en me­di­ca­men­tos lle­gue a quie­nes re­al­men­te la ne­ce­si­tan. Los abu­sos en­con­tra­dos des­na­tu­ra­li­za­ron la esen­cia del be­ne­fi­cio”.