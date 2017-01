Presidenta de los farmacéuticos sufrió un violento arrebato

Viernes, 27 de enero de 2017

Luego de arrebatarle el bolso, el delincuente se dio a la fuga pasando el semáforo en rojo.



Desiree Lancelle describió los pormenores del asalto a manos de un motochorro, el cual le dejó “una Sutura de dos puntos en la cabeza por un corte y laceraciones en el cuerpo”. La mujer iba caminando por calle Bolívar entre San Lorenzo y Santa Fe cuando, camino al colegio fue emboscada por un hombre a bordo de una moto. “Sentí un tirón, se subió a la vereda, me arrancó la cartera y siguió su camino”, relató “era una persona en una motoneta color naranja. Luego de arrebatarle el bolso, el delincuente se dio a la fuga pasando el semáforo en rojo.





"Caí al piso, creo que reboté, como pude me levanté y llegué hasta el colegio", prosiguió. "Los conductores le tocaban bocaina pero no pudieron hacer nada; la verdad que la saqué barata, hay gente que termina siendo arrastrada", concluyó.