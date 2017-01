Cinco bañistas sufrieron ataques de palometas y rayas

Viernes, 27 de enero de 2017

Al igual que años anteriores, aparecieron palometas y rayas en las playas de la ciudad capital. Hasta el momento, se registraron al menos cinco ataques.





Vecinos que concurren a diario a los balnearios que se encuentran habilitados por la Municipalidad de Posadas manifestaron su preocupación por la presencia de los peces.





En este sentido, una lugareña que asistió el domingo pasado a la playa de Miguel Lanús indicó que sufrió heridas en su pie, al igual que su esposo, por la mordedura de una palometa. A su vez, señaló que recibió asistencia médica en la zona y que debe guardar reposo por uno días. El ataque se produjoen horas que el lugar no se encuentra habilitado para el baño, debido a que carece de guardavidas y presencia policial.





Por su parte, desde la Dirección del Hospital de Fátima, sostuvieron que todavía no se reportaron casos en lo que va del año. “Este año no se reportaron ataques de palometas, a diferencia de la temporada anterior, cuando se habían detectado varios heridos”, aseguró la directora del centro de salud, Marta Ruiz, en diálogo con El Territorio.





Por otro lado, Orlando Querencio, director de la Unidad Central de Emergencias y Traslados, expresó que en el Hospital Escuela Ramón Madariaga, tres pacientes fueron asistidos en las últimas semanas por ataques de raya y palometas.





“Todos sufrieron heridas leves en los miembros inferiores y los casos se dieron hace dos semanas”, aclaró, aunque remarcó que la mujer y su esposo no fueron asistidos por la Unidad de Traslados. “Se habrán dirigido a un centro asistencial o Caps por su cuenta”, dijo.

En cuanto a las medidas de seguridad que se tomarán para evitar futuras agresiones de los peces, desde la Municipalidad de Posadas aclararon que se comenzará con monitoreos en las zonas. “Este fue el primer caso (el del domingo) que nos reportaron, por lo tanto, es aislado”, señalaron desde prensa de la comuna.





Guardavidas que velan por la seguridad de los bañistas en la zona de Miguel Lanús comentaron que no se registraron casos de mordeduras de palometas en ninguna de las playas en los horarios en los que se encuentran abiertas al público -de 9 a 19 de lunes a lunes-. “Escuchamos que una vecina denunció que sufrió la mordedura después de las 20, y a esa hora ya no estamos”, relató un bañero.





Y prosiguió: “A esa hora, nosotros ya no estamos y antes de irnos avisamos que no es nuestra responsabilidad que se queden en el agua y que está prohibido”.



Exigen más información





Quienes concurren a diario a los balnearios, piden que las autoridades informen sobre la situación del río y la presencia de los peces. “No sabemos si es verdad que hay, porque la gente siempre inventa cosas, pero venimos siempre acá y si hay palometas queremos saber”, dijo Julieta Ramírez, que se encontraba en la playa disfrutando de la tarde.





Los vendedores ambulantes que recorren el balneario esbozaron que por el momento no se observaron ataques. “Yo no vi y espero que no sea verdad, porque sino mi trabajo se verá perjudicado, como años anteriores en los que no se abrió la playa por este problema”, dijo el comerciante que vende budines y pan dulce.



Pesca en la Costanera





Jóvenes que se encontraban pescando en la costanera de la ciudad capital mostraron en la red social de Facebook tres ejemplares de palometa que fueron retiradas del río, mientras se encontraban pescando.





El herpetólogo Amado Martínez apuntó que es normal la presencia de este tipo de peces en esta época del año. “Por lo general viven en los arroyos, pero su presencia se debe a que desaparecieron los depredadores -yacarés- que mantienen el equilibrio del ecosistema”.

Explicó que las palometas viven en aguas más estancadas. “Se los detecta más acá y no tanto en Paraguay porque allá hay más corriente”, sostuvo. Por último, subrayó que los peces se acercan a la costa por los chapoteos.