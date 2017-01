"Para los delincuentes, matar un policía es un trofeo"

Viernes, 27 de enero de 2017

Un sargento de la Policía Federal fue ultimado a balazos por delincuentes que lo sorprendieron en la puerta de su casa







Un sargento de la Policía Federal que prestaba servicio en la Comisaría 47 fue asesinado a balazos en el barrio porteño de Versalles.



El hecho se produjo minutos después de las 23 de ayer, en el cruce de la avenida General Paz y Lascano, cuando el sargento Juan Carlos Laila, de 57 años, fue abordado por al menos dos hombres en la puerta de su casa, mientras intentaba subir a su automóvil Volkswagen Fox.



Al parecer, el hombre se habría resistido y al notar que era policía, los delincuentes le pegaron dos balazos, uno de ellos en su cabeza, tras lo cual huyeron sin robar el vehículo. Luego de un llamado al SAME, el efectivo fue trasladado en helicóptero al Hospital Churruca, donde falleció momentos después de su ingreso.



Esta mañana, David, el hijo de la víctima, se mostró consternado por el hecho: "Lo mataron por ser policía, para ellos (los delincuentes) es un trofeo", señaló en diálogo con periodistas de diversos medios.



Consultado sobre el episodio, el joven relató: "Estábamos cenando, mi mamá estaba despidiendo a mi papá y yo escucho los disparos. Ahí salgo y veo a un malviviente, le grito porque no veía a mi papá, entonces este hombre me apunta y meto a mi mamá adentro de la casa porque pensamos que nos disparaba".



"En un medio segundo volví a salir, seguía sin ver a mi papá, hasta que lo encontré en el piso… le pegaron dos tiros en la cabeza y estaba todo golpeado", lamentó.



"Mi papa fue Sargento, bombero de la Brigada de Explosivos y se había retirado en 1989. Fue una persona siempre abocada a su servicio. Hoy la Policía Federal perdió un héroe", concluyó el joven.