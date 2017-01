Sergio Flinta: “El 18 de marzo se conocerá al candidato de ECO”

Viernes, 27 de enero de 2017

El presidente del radicalismo aseguró que recién a mediados del tercer mes del año se dará a conocer quién es el candidato a gobernador de la alianza gobernante.

Dijo que el desdoblamiento de las elecciones depende de la decisión que tome Capital, ya que podría votar en una fecha distinta.







El presidente de la Unión Cívica Radical, Sergio Flinta, aseguró ayer estar dispuesto a conversar con todos para ampliar ECO. “El 18 de marzo se dará el nombre del candidato a gobernador de Encuentro por Corrientes. “No hay post colombismo, porque Colombi no es una persona que vaya a dejar una marca y vaya a desaparecer”, remarcó.



“El 18 de marzo será el día. Si anunciamos ahora se hace larguísima la campaña, hay tiempo suficiente para conformar ideas, difundirlo a lo largo y ancho de la provincia, tenemos mucho compromiso en el trabajo”, expresó.



“Lo estamos trabajando de una manera distinta, de manera cualitativa, cuáles son los temas en que los correntinos creen que se debe avanzar, después las decisiones se toman dentro del radicalismo, se coteja dentro de ECO y quien logra representar a todos va a representar a todos los correntinos. Tenemos fortaleza y liderazgo, sabemos trabajar bien, nadie se lanza, nadie rompe estructuras o modalidad de trabajo. Somos un equipo de trabajo”, explicó.



“Si hay una persona que no hace las cuestiones por berrinche o capricho es Ricardo, si no mirá el desdoblamiento, lo manifestó como posibilidad, y lo estamos viendo, lo conversamos entre todos”, mencionó.

“Lo conversamos entre todos, opinan intendentes, legisladores, dirigentes”, señaló.



En cuanto a las posibles fechas electorales, Flinta contabilizó: “Está la de gobernador, se tiene que ver si se desdobla de la legislativa, más la de Capital. Nos vamos a volver a reunir y la opción está planteada en términos de posibilidad. Si el Intendente convoca a elecciones autónomamente, va a haber un freno; vamos a ver”, anticipó.