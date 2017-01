Vignolo y Ríos se reunieron ayer para trabajar juntos

Viernes, 27 de enero de 2017

Evitaron referirse a cuestiones políticas y aseguraron que fue una reunión técnica. El objetivo es avanzar y sostener un trabajo conjunto.

El Intendente capitalino y el ministro secretario general de la Gobernación acordaron pasos a seguir en el complejo Santa Catalina.







El ministro secretario general de la Gobernación, Carlos Vignolo, y el intendente de la Capital, Fabián Ríos, se reunieron ayer para acordar una agenda en común por obras en Santa Catalina. Es el primer encuentro en pleno año electoral y tras un 2016 de puro enfrentamiento político.

Vignolo explicó que se reunieron para analizar el trabajo que realizan de “manera conjunta” y para “desarrollar una agenda común” con puntos acordados entre el gobernador Colombi y el intendente Ríos sobre Santa Catalina a fin de que “este complejo habitacional esté conectado a la ciudad y pueda funcionar sin inconvenientes”.

Indicó que “provenimos de visiones de la realidad política distintas y tenemos diferencias concretas, pero Colombi y Ríos han demostrado que es posible sostener una agenda común cuando el interés ciudadano es el objetivo principal”.

El funcionario provincial dijo que monitorean de manera permanente las conexiones de las avenidas Romero y Frondizi y las obras para Santa Catalina que está tramitando la Provincia, como lo son las avenidas Paisandú y Santa Catalina.

En cuanto al año electoral, Vignolo señaló que “la competencia electoral siempre trae conflictividad, pero Ríos y Colombi tuvieron la capacidad de ponerse por encima de ella”.

El funcionario provincial comentó que el voto electrónico no ha sido un tema que se haya tomado como “agenda común”.

“Nosotros sabemos que la pelota está en la cancha del Municipio”, agregó y dejó en claro que no hay prevista una reunión entre Ríos y Colombi.

Por su parte, Ríos comentó que “fue una reunión técnica o de programación tras la llegada de los ministros. Nosotros seguimos abocados a las tareas en Santa Catalina y queremos buscar vías de comunicación para que la política no afecte a los trabajamos que coordinamos en conjunto, esperemos que esto no sea así”.



Sin internas

Al ser consultado sobre este año electoral, señaló que el PJ pretende “no ir a internas, pero en el caso de que esto se dé, no queremos que sea una pelea de perros y gatos”.