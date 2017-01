Horóscopo para hoy 27 de enero del 2017 Viernes, 27 de enero de 2017 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy



Aries



Período óptimo para organizar adecuadamente su vida. Haga los cambios necesarios comenzando por su hogar.

Amor: Su pareja pretenderá que hagan una vida social más activa. Compréndala.

Riqueza: Intente expresarse mejor con sus pares, de lo contrario, no podrá obtener lo que necesita profesionalmente.

Bienestar: Deje de anteponer las obligaciones laborales, priorice su salud física y mental.





Tauro



No sea falso ni engañe a nadie. En caso de que tenga en mente un objetivo, trate de accionar de forma honesta y transparente.

Amor: Trate de dialogar más con su pareja y así podrán fortalecer el lazo que los une.

Riqueza: Evite alarmarse. Opte por una actitud responsable ya que tendrá que ocuparse de algunos temas financieros.

Bienestar: Sería bueno que aprenda del pasado, así no cae en los mismos errores.



Géminis



Jornada óptima para cualquier iniciativa que quiera poner en práctica, en especial si se trata de su vida personal.

Amor: Intente experimentar nuevas experiencias con su pareja. Salgan de la rutina.

Riqueza: No se arrepienta y acepte. En esta jornada, recibirá una importante propuesta laboral.

Bienestar: Sería bueno que trate de convertirse en un amante de la naturaleza, le hará muy bien.



Cáncer



Jornada propicia para meditar en aquellas cuestiones que le preocupan y que requieren de su paciencia para poder resolverlas.

Amor: Momento de dejar de lado las controversias y entregarse confiadamente a la convivencia.

Riqueza: Si no le alcanza su sueldo, haga cuentas y evalúe en qué está gastando su dinero.

Bienestar: Distendiéndose y derrochando buen humor conseguirá levantar su estado anímico.





Leo



La Luna en oposición, podría llegar a hostigarlo enfrentándolo a diferentes inconvenientes. Evite que se borre su sonrisa.

Amor: Período oportuno para poner un punto final a esa relación destructiva.

Riqueza: Utilice la cautela en el momento de tomar una decisión importante a nivel laboral.

Bienestar: Le será de gran ayuda si deja a un lado la ansiedad y recurre a los ejercicios de relajación.





Virgo



Intente manejar los sentimientos y sus actitudes. Gracias a su fortaleza podrá enfrentar esas situaciones imprevistas.

Amor: No confunda la compasión con el amor. Revise sus sentimientos.

Riqueza: Tener seguridad en sus convicciones lo ayudará a ganar posición y reconocimiento de sus pares.

Bienestar: Procure no enredarse en cuestiones complicadas que sólo le traerán malhumor si no las resuelve.





Libra



Usted sabe que cuenta con toda la energía y capacidad para alcanzar las metas que se propuso. El éxito está de su lado.

Amor: Intente ver la realidad en esa relación amorosa, de lo contrario, sufrirá pronto una desilusión.

Riqueza: Etapa para ganar una buena reputación a nivel laboral debido a su gran actividad y creatividad.

Bienestar: La práctica de algún deporte será el medio más adecuado para liberar sus energías acumuladas.





Escorpio



Momento excelente para poner todo su esfuerzo y apostar a las cosas materiales. Gracias a su inteligencia lo conseguirá.

Amor: En el día de hoy, podrían producirse algunos altercados en el ámbito del hogar.

Riqueza: Intente revisar los gastos que está haciendo. Seguramente se esté excediendo con ellos.

Bienestar: Trate de no culpar a los otros de lo que a usted le duele. Ellos no tienen la culpa.





Sagitario

En este día, la melancolía se adueñará de su estado anímico. Déjela fluir, muchas veces el pasado puede iluminar su presente.

Amor: Solicite apoyo si lo necesita, sus amigos lo ayudarán en ese problema amoroso.

Riqueza: Contrólese. La búsqueda de la perfección lo llevará a perder esa única oportunidad laboral que tanto anhelaba.

Bienestar: Deje de postergar por más tiempo el inicio de ese curso de teatro o canto.





Capricornio



Los aspectos positivos de los astros harán que empiecen a desaparecer ciertos obstáculos que lo fastidiaban en su vida.

Amor: No juegue con los sentimientos de su pareja. Empiece a averiguar qué es lo que quiere.

Riqueza: Comparta con otros las ideas. Pronto logrará avanzar y alcanzar los objetivos deseados.

Bienestar: Ejercite alguna actividad física, esta le devolverá la energía y le oxigenará su mente.





Acuario



Aunque le cueste, deberá acostumbrarse a los cambios internos y externos que se estarán gestando en su vida.

Amor: La influencia lunar positiva podrá ayudarlo a ordenar con espontaneidad las cuestiones del corazón.

Riqueza: Evaluúe su nivel creativo y utilice sin dudar la energía para lograr su crecimiento laboral.

Bienestar: Podría sentir ciertas molestias físicas durante el día. Focalice cuál es la causa y consulte al especialista.





Piscis



Durante esta jornada, será oportuno aprovechar las buenas energías. No se detenga en ningún momento.

Amor: Hoy vivirá momentos muy placenteros en compañía de la persona que ama. Disfrútelos.

Riqueza: Mantenga la calma y actúe. Podrían surgir algunos obstáculos a nivel profesional.

Bienestar: Consuma alimentos naturales, rápidamente verá los cambios favorables. Realice una dieta de desintoxicación.