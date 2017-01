Cristina denunció "espionaje y persecución política" Jueves, 26 de enero de 2017 La ex presidente dio a conocer una presentación judicial que realizó en el juzgado federal de Río Gallegos a raíz de la difusión del audio de la charla con Oscar Parrilli



La ex presidente Cristina Elisabet Kirchner denunció "espionaje y persecución política" luego de la difusión de la grabación de una conversación que mantuvo con Oscar Parrilli y en la que decían que armaban "carpetazos".



En ese sentido, la ex mandataria dio a conocer en las redes sociales una presentación que hizo en el juzgado federal de Río Gallegos en la que pide que se esclarezca quién fue el responsable de difundir el audio. La abogada que patrocina esta denuncia es Romina Mercado, sobrina de la ex mandataria, titular de Hotesur S.A. y apoderada de la sucesión de Néstor Kirchner.



El magistrado subrogante del juzgado santacruceño donde fue presentada la denuncia es Javier Leal de Ibarra, uno de los titulares de la oficina de escuchas de la Corte Suprema.





En el escrito, Cristina Kirchner se quejó de que "a esta altura de los acontecimientos nadie se hace cargo de la escandalosa e ilegal divulgación" de la escucha de la charla con Parrilli, en la que trata de "pelotudo" al ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia.







Asimismo, la ex jefa de Estado dijo que es víctima de "falsas denuncias", por las que apuntó al Poder Ejecutivo. Según consideró, el Gobierno "lleva a cabo maniobras coordinadas y convergentes con tal estrategia, filtrando, a través de las fuerzas de seguridad y el Ministerio que las conduce, información reservada".



En el mismo sentido, la ex presidente afirmó que padece "maniobras de seguimiento" de todos sus movimientos, tanto en Santa Cruz como cuando viaja a Buenos Aires.





Cristina Kirchner también cargó contra Mauricio Macri y dijo que este fue sobreseído en la causa de las escuchas ilegales en la que estaba procesado "merced a la existencia de un pacto político, judicial y mediático".



Para Cristina Kirchner, todo esto "hace evidente una maniobra de claro carácter criminal, que pone al descubierto de manera aún más fidedigna el componente mafioso que vincula a sectores del poder político, con algunos estamentos de la justicia federal". También cuestionó a los medios de comunicación, a quienes acusó de ser partícipes de estas maniobras.