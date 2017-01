La salud del cantante de cuarteto Sebastián

Jueves, 26 de enero de 2017

El músico cordobés se encuentra internado en el Sanatorio Allende. Fue operado y evoluciona favorablemente. Entró a la clínica con un cuadro de infección abdominal









El cantante Daniel Humberto Reyna, más conocido como Sebastián, se encuentra internado en la terapia intensiva del Sanatorio Allende de la ciudad de Córdoba, desde el domingo pasado.



La mujer del cuartetero cordobés, Patricia, aseguró que este martes 24 fue sometido a "una cirugía y salió perfecto", en diálogo con Cadena 3. Asimismo, explicó que el músico "está con tremendas mejorías".



Mientras evoluciona favorablemente continúa en la terapia intensiva de la clínica. Allí, había ingresado el fin de semana pasado con un "cuadro de abdomen agudo", informó Mario Zorbera, el director médico del Sanatorio Allende.



"Después de algunos estudios que se hicieron, se constató que era una infección abdominal con probable punto de partida en la vesícula", agregó el médico sobre el estado de salud del cantante.



Por otra parte, la pareja de Sebastián manifestó estar molesta por el falso rumor que trascendió sobre el supuesto fallecimiento del intérprete. "Lamento que haya gente que saque provecho de esto en momentos tan cruciales", señaló.



Por último, explicó que no se quedará de brazos cruzados y recurrirá a la Justicia: "Es una situación muy difícil la que me toca vivir. Decretar la muerte de alguien me parece que fue demasiado. Estoy enojada e indignada. Recurriré a medidas legales".