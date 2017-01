Horóscopo para hoy 26 de enero del 2017 Jueves, 26 de enero de 2017 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

Aries



No se niegue al triunfo en todos los sentidos. Si hay alguna barrera que obstaculiza el camino de sus objetivos, sáltela.

Amor: Posibilidad de encontrar pareja si se encuentra solo. Apueste al romanticismo y a la seducción.

Riqueza: Evite comenzar nuevos emprendimientos. Termine de resolver los que quedaron pendientes.

Bienestar: Gracias a las caminatas diarias, podrá dinamizar el estancamiento de su energía interna.





Tauro



Trate de abandonar la tristeza que lleva dentro de su pecho. Intente avanzar con fe y optimismo en su vida.

Amor: No desaproveche la visita de alguien a quien recuerda con afecto. Confíele sus secretos.

Riqueza: Un retraso en los pagos le ocasionará un problema económico. Verifique de cerca el cumplimiento de los mismos.

Bienestar: Trate de administrar su energía para poder estar íntegro y vital. Distiéndase.



Géminis



Comprenda que su profunda ideología siempre va ir acompañada con la seguridad que manifiesta en todo lo que dice.

Amor: Hoy decídase y sincérese con esa persona que le hace latir su corazón.

Riqueza: Podrían surgir demoras y obstáculos en las finanzas, pero si sabe hacerles frente, todo se resolverá exitosamente.

Bienestar: Centre su atención en actividades que lo gratifiquen. Realice ese viaje que anhela.





Cáncer

Cuide los detalles cuando se dedique a planificar las tareas, de esta forma, conseguirá mejores resultados en lo que se proponga.

Amor: Sepa que un diálogo maduro con su enamorado le permitirá aclarar los malentendidos. Hágalo.

Riqueza: No deje pasar este día si tiene trámites pendientes o gestiones bancarias que realizar. Resuélvalo lo antes posible.

Bienestar: Procure reponer las energías. Empiece a atender sus necesidades físicas.





Leo



Aunque usted no lo vea, sus méritos son reconocidos por lo demás. Deje de cometer el mismo error de desvalorizarse continuamente.

Amor: Si se siente un tanto confundido, no cree falsas expectativas a su pareja. Tómese un tiempo.

Riqueza: Procure no descuidar los intereses materiales en los proyectos que quiere emprender.

Bienestar: Trate de desintoxicar su mente y espíritu optando por alguna terapia psicológica.





Virgo



Momento para que aproveche la oportunidad para ampliar los horizontes profesionales, realice algún curso de perfeccionamiento.

Amor: Si pretende madurar y crecer junto a su pareja tenga una postura más comprometida en la relación.

Riqueza: Podrían presentarse problemas sobre el ritmo lento de trabajo que existe. No se involucre si no está afectado en el tema.

Bienestar: Sea cuidadoso con los impulsos osados. Podría perder los estribos con facilidad.





Libra



Sepa que esa falta de sentido práctico y previsión, le hará tambalear algunos logros que ya fueron conseguidos con anterioridad.

Amor: La dependencia afectiva podría arruinarlo anímicamente. Cuídese.

Riqueza: Procure organizar los papeles y busque la forma de resolver los asuntos financieros pendientes.

Bienestar: Tendrá una jornada con buen ánimo, donde querrá vivir el día a pleno y disfrutando del sol.





Escorpio



Sería bueno que intente renovar sus valores y virtudes. De esta forma expandirá la confianza en usted mismo.

Amor: Hoy tendrá buenas posibilidades de vivir un apasionante reencuentro con su pareja.

Riqueza: No pierda la iniciativa. Trabaje en equipo y así podrá movilizar sus ideas y energías financieras.

Bienestar: La práctica de la natación resolverá su problema de ansiedad y le hará bajar las tensiones acumuladas.





Sagitario



Período para que saque a relucir las enormes habilidades y comience a dedicarse a una actividad que realmente lo gratifique.

Amor: Su pareja pretenderá ganarse su completa atención. Cumpla los deseos y ambos se sentirán a gusto.

Riqueza: Reconocerán sus meritos y esfuerzos. Hoy, será felicitado en su ámbito profesional.

Bienestar: Planee alguna salida o reunión. No permita que la rutina lo sofoque.





Capricornio



Los astros enriquecerán su estabilidad y equilibrio emocional. Pronto encontrará la paz que ha buscado hace días.

Amor: Evite pensar que su amigo se ha olvidado de usted. Pronto recibirá un llamado de él.

Riqueza: Comience a hacerse cargo de sus responsabilidades en vez de delegarlas.

Bienestar: Trate de conservar una distancia saludable con su entorno. Su ánimo estará muy sensible.





Acuario



En este día, no será conveniente que se detenga por nada. Ya que se avecinarán interesantes cambios para su vida personal.

Amor: Resguardarse del mundo exterior en los brazos de su enamorado será la mejor opción para hoy.

Riqueza: Si esos negocios no se cumplen, no desespere. Aún falta que maduren en su totalidad.

Bienestar: Realice con firmeza esa dieta que mejorará el funcionamiento de su organismo.





Piscis



Sería bueno que busque en su interior lo que realmente le falta y necesita para ser feliz en su vida. Póngalo en práctica.

Amor: Concurra a esa reunión. Allí podrá nacer un romance maravilloso.

Riqueza: Busque nuevas iniciativas para poner en práctica en ese proyecto económico que generó con su socio.

Bienestar: Disfrute, pero sin obsesionarse. Evite los excesos.