"Camau acusaba falta de gestión,en realidad no había respuestas" Jueves, 26 de enero de 2017

"Es importante que hagamos la recorrida con funcionarios nacionales sobre todo porque las obras se hacen con fondos nacionales y que el Gobierno hace mucho tiempo tenía en carpeta la recorrida porque no solo va a servir para el PROCREAR sino que va a servir para el pedido de otras obras".

"Se licitaron 400 viviendas en un predio continuo al Santa Catalina en el barrio Dr Montaña. En este momento el gobernador tiene una carpeta preparada con un pedido de mas viviendas para capital.Hay 1500 licitadas y en los próximos 60 días vamos a licitar 1300 más.Hay que destacar que esto se puede hacer porque el gobierno nacional se propuso compensar a los correntinos,por eso podemos tener este cumulo de obras,trabajamos muy bien con este Gobierno que toma en cuenta a los correntinos",dijo a Cadena de Radios el interventor del INVICO Bernardo Rodriguez.





"Con estas cifras a mediado de año debemos tener en ejecución , más de 4 mil viviendas nuevas,hablar de ese ritmo es algo que hace muchísimos años no se podía lograr.Nos ha pasado que el intendente anterior (Camau) nos acuso que no hacíamos gestión pero acá esta la muestra que lo que no teníamos era respuestas", definió.





-Exteriores/Gabriela Villordo-