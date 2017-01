Horóscopo para hoy 25 de enero del 2017 Miércoles, 25 de enero de 2017 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

Aries



Sea transparente y aplique su capacidad. Lo más probable es que en este día deba tomar una decisión extremadamente importante.

Amor: Magnífico momento para salvar las dificultades que surgieron en la pareja debido a esos malentendidos.

Riqueza: Prográmese la tarde para realizar compras para su casa. Aproveche las ofertas.

Bienestar: Jornada óptima para mantenerse alejado de las actividades sociales.





Tauro



Durante esta jornada surgirán algunos cambios drásticos en su vida. No se sienta desbordado, trate de actuar mesuradamente.

Amor: Intente conversar con su alma gemela sin llegar a discutir. Tenga más tacto.

Riqueza: Aproveche la oportunidad en esas nuevas consignas a nivel laboral. Podrá combinarlas con sus dotes creativos.

Bienestar: Permanezca al aire libre tanto como pueda. Evitará que las tensiones dañen su cuerpo.



Géminis



Ponga la mente en positivo y confíe en su capacidad de persuasión. De este modo, podrá obtener lo que usted desee.

Amor: Encuentre su equilibrio interior y luego decida qué rumbo tomará el vínculo amoroso.

Riqueza: Use el sentido común para dirigir su presupuesto, así no tendrá motivo para arrepentirse.

Bienestar: Comience a equilibrar los trastornos de hambre y los ciclos de sueño.





Cáncer



Etapa para transmitir con prudencia los conocimientos y situaciones inconclusas con su entorno.

Amor: Si acaba de iniciar una relación amorosa, procure de ser cuidadoso y dejar la posesividad de lado.

Riqueza: No es un día para tomar decisiones importantes. La Luna en oposición hará que su capacidad este en declive.

Bienestar: Pruebe las terapias alternativas para aplacar los miedos y emociones.





Leo

No se impaciente. Pronto recuperará la pasión y la seguridad en sus semejantes y con esta nueva actitud todo lo que inicie será posible.

Amor: Ame a la persona que está a su lado por lo que es realmente. No intente modificarla.

Riqueza: Deje al margen las contradicciones y utilice una buena estrategia laboral.

Bienestar: En los momentos libres, relaje. Las tensiones de un día agitado, podrían afectar su sistema nervioso.





Virgo



Será bueno para su vida que tome las sugerencias ajenas para recapacitar. Así, luego podrá decidir acertadamente.

Amor: Evite arriesgar la estabilidad de su relación por una aventura pasajera.

Riqueza: Momento para utilizar la inteligencia y la creatividad. Procure reflexionar antes de invertir.

Bienestar: Hoy, será mejor que olvide las preocupaciones y se permita gozar de los placeres de la vida.





Libra



Cualquier diversidad parecerá un obstáculo en lo que se proponga, evite oponerse. Las trabas se irán diluyendo de un modo activo y sutil.

Amor: Intente ser más preciso con su pareja. Podría herirla por su falta de decisión.

Riqueza: En caso de necesitar un préstamo, busque información y analícela.

Bienestar: Intente ordenar su vida. Deberá cuidarse de los excesos.





Escorpio



Conseguirá excelentes resultados mientras no deje de actuar con responsabilidad y disciplina en el ámbito profesional.

Amor: No desaproveche su talento. Seduzca con su mirada y gestos a esa persona.

Riqueza: Afiance su compromiso profesional, de lo contario, podrían surgir inconvenientes laborales.

Bienestar: Si se siente muy alterado, busque las diferentes maneras saludables para canalizar su irritabilidad.





Sagitario



Fase oportuna para realizar un cambio significativo en todos los ámbitos de su vida. Pronto verá los beneficios.

Amor: Al fin se reconciliará con su pareja y podrá establecer un compromiso más duradero.

Riqueza: Vea cuáles son sus limitaciones y delegue las responsabilidades que no puede cumplir.

Bienestar: Sepa que necesitará armonizar su psiquis. Evite reprimir sus sentimientos.





Capricornio



Aproveche, ya que se acercará a un ser querido del que estaba distanciado. La Luna en su signo, le concederá un espíritu conciliador.

Amor: Revea sus actitudes. Recuerde que el éxito de su pareja depende de usted.

Riqueza: Generará nuevos compromisos cuya finalidad será aumentar su economía personal.

Bienestar: Su salud podría resentirse si usted no dice lo que piensa. Haga fluir sus pensamientos.





Acuario



Evite decaer, seguramente esté transitando una situación injusta. Espere, ya que pronto las cosas van a volver al lugar correspondiente.

Amor: Los astros activarán todas las energías para intensificar las relaciones con sus amigos cercanos.

Riqueza: Apuntale sus pies sobre la tierra y vigile de cerca sus egresos e ingresos. Cuide su economía.

Bienestar: Si se siente solo, busque un buen refugio y aproveche a equilibrar su cuerpo y alma.





Piscis



Utilice toda su energía extra para los cambios que requiera efectuar esta jornada. Contará con la fuerza necesaria para llevarlos a cabo.

Amor: Podrá estabilizarse y madurar en el vínculo que tiene con su alma gemela.

Riqueza: Verifique y ajuste los detalles de ese proyecto que tiene entre manos antes de ponerlo en práctica.

Bienestar: Entienda que el mejor refugio para los nervios y contratiempos, será su hogar.