DPEC adquirió 180 columnas de hormigón y 51 mil metros de cableado

Martes, 24 de enero de 2017

Una obra de infraestructura eléctrica valuada en 25 millones de pesos reemplazará totalmente la línea existente. Abastecerá algunos parajes de Bella Vista y a todo el departamento San Roque.



“Esta obra corresponde al diseño de las soluciones estructurales, que estamos recuperando para todos los Correntinos”, afirmó el ministro de Hacienda y Finanzas y titular de la Dirección Provincial de Energía, Enrique Vaz Torres.





La Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC), adquirió la totalidad de insumos necesarios para la nueva Línea de Media Tensión Bella Vista – San Roque presupuestada en 25 millones de pesos y cuyo inicio de obra es inminente; 180 columnas de hormigón ya están en esa localidad y recientemente arribaron 51 mil metros de cables.



Esta nueva obra permitirá reemplazar la estructura actual desde el Alimentador 33 kV en la Estación Transformadora (ET) Bella Vista hasta la ET 33/13,2 kV Paraje Cebolla, emplazada en el paraje homónimo. Incluye también equipamiento complementario que permitirán garantizar y mejorar el suministro para los usuarios del Departamento San Roque.



Es una obra de infraestructura eléctrica que reemplaza totalmente la línea existente, con equipamiento de nuevas características y rendimientos, lo que garantiza una mejora significativa en el servicio para el departamento San Roque y algunos parajes de Bella Vista.



“Ésta y otras obras fueron planificadas por la DPEC hace tiempo pero hemos tenido muchas trabas a nivel nacional; ahora, la Nación junto a la Provincia y los sectores productivos, se han involucrado en resolver los problemas”, señaló el ministro de Hacienda y Finanzas y titular de la DPEC, Enrique Vaz Torres, al ser consultado sobre la infraestructura pronta a comenzar a ejecutarse.



La distribuidora provincial recibió el primer embarque de conductores que se dispondrán sobre postes de H° A°, y que además del tendido servirán para las acometidas de las Estaciones Transformadoras en ambos extremos destinada a reemplazar el actual alimentador de 33 kV.



Con relación a los detalles técnicos, desde la empresa señalaron que esta obra, a iniciarse en pocas semanas, consiste en la construcción de una Línea de Media Tensión de 33 kV de 39 Km de longitud, con postación de H° A°, simple terna con conductores de Al/Ac desnudo de 120/20 mm2 e hilo de guardia con conductor de Acero galvanizado desnudo de 22 mm2 - de los cuales ya se recibieron 51 kilómetros de un total de 100 kilómetros adquiridos- desde la ET 132 kV “Bella Vista” hasta la ET 33/13,2 kV “San Roque”, incluyendo las acometidas de las Estaciones Transformadoras en ambos extremos con C.A.S. 33 kV de Cu 1x120/35 mm2; que reemplazará el actual alimentador de 33 kV “Bella Vista – San Roque” “Bella Vista – San Roque”.



CAMBIO DE ESCENARIO



El titular de la DPEC destacó las consecuencias positivas que trajo aparejado el cambio de Gobierno Nacional y recordó que durante la gestión del kirchnerismo “el Plan de Obras quedó desfinanciado”. “La Provincia decidió sostener la tarifa ya que el gobierno Nacional se comprometió a financiar obras de infraestructura en compensación; pero el gobierno Kirchnerista incumplió, no frenó la inflación y no compensó a las distribuidoras como se comprometió; decidieron girar esos fondos a municipios amigos como a Perugorría y Goya”, cuestionó.



“No se hicieron las obras en un caso o se eligió una empresa que venía desde Buenos Aires con sobreprecio y en otros se está investigando a donde fue la plata”, recordó Vaz Torres, describiendo el contexto que debió enfrentar la distribuidora correntina.



“El Tesoro Provincial atendió los sueldos de los trabajadores de la DPEC en primera instancia ya que la recaudación no alcazaba para cubrir el salario de los empleados. Seguido a esto comenzó una tarea administrativa atendiendo el equipamiento, algunas inversiones menores pudimos concretarlas, aunque teníamos mucho planificado en cuanto al desarrollo de la infraestructura proyectada por los equipos técnicos de la distribuidora”, señaló el Ministro.



“Buscamos alternativas de financiamiento, con el Fondo de Desarrollo Rural, con el que atendimos y ampliamos las líneas rurales. Algunas obras las incluimos en el PROSAP, que abarcaba además caminos, rutas y otras mejoras. Logramos el acompañamiento de la Legislatura Provincial, y de una manera artera Camau se ocupó de gestionar para bloquear, trancar la aprobación de estas obras. Ofende muchísimo cuando habla de resolver el tema de Energía, él se ocupó de que no lo resolvamos”, cuestionó Vaz Torres.



“Esta obra entre Bella Vista y San Roque corresponde al diseño de las soluciones estructurales, que estamos recuperando para todos los Correntinos. Estaba proyectada y no se hizo por todas las trabas que le pusieron a Corrientes. Ahora estamos recuperando las obras porque la Nación, la Provincia y los sectores estamos ocupados en solucionar los problemas”, cerró.