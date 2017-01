Obras previstas por DPEC evitan cortes rotativos debido a fallas en el sistema estructural

Martes, 24 de enero de 2017

La distribuidora provincial actuó tras una falla de TRANSENER en sus instalaciones de Paso de la Patria, ejecutó una serie de maniobras que permitieron la transferencia de demanda entre varias Estaciones Transformadoras y evitó cortes rotativos.



Las inversiones en infraestructura de la Distribuidora Provincial responden satisfactoriamente a las exigencias que surgen de las fallas del sistema troncal.





Una falla en la Estación Transformadora (ET) Paso de la Patria, obligó a Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) a realizar maniobras para equilibrar el abastecimiento energético. Transfirió cargas entre las alternativas convenientes, sin recurrir a cortes rotativos; gracias a las obras de vinculación que fueron proyectadas y ejecutadas dentro su Plan de Obras.



De un análisis de las disponibilidades en la provisión de energía, las condiciones de clima y el tiempo de respuesta para la solución en la ET de Paso de la Patria, se resolvió un plan de contingencias y se ejecutó satisfactoriamente.





FALLA Y MANIOBRAS



El último domingo alrededor de las 22.00 TRANSENER informó de una falla en uno de sus interruptores y anticipó la salida de servicio de una de las líneas de la doble terna 132 kV entre la ET Paso de la Patria 500/132 kV y ET Santa Catalina I.

Ante esta novedad se dispuso la transferencia de demanda sobre la línea de 132 kV Santa Catalina II - ET Paso de la Patria 500/132 kV. También las ET Brugne y Bella Vista sobre la línea 132 kV Santa Catalina – ET Resistencia que atiende las demandas de las ET Corrientes Centro (Costanera) y Sarmiento. Esta interconexión tiene una limitación en la trasferencia de potencia ya que sufrió averías y el monitoreo indicaba que este vínculo que atraviesa el puente estaba casi al límite.



TRANSENER, en una nueva comunicación; alertó que el tiempo de reparación en sus instalaciones de Paso de la Patria abarca hasta el miércoles 25 de enero a las 18.00. Con el aumento de temperatura y en un día hábil el plantel Técnico de la DPEC resuelve transferir la demanda desde la ET Bella Vista hacia la ET Mercedes (operada y mantenida por DPEC) vía Goya. Aliviando así las exigencias sobre la línea a Resistencia.



Estas Líneas de Alta Tensión forman parte del sistema provincial que opera y mantiene la DPEC. Una doble terna en 132 kV entre la ET Iberá 500/ 132 y la ET Mercedes, a su vez la vinculación entre esta última con Goya y Esquina.





INVERSIONES



Sin estas alternativas para el abastecimiento sería inevitable, restringir el servicio en una magnitud entre 25 – 30 Mw de manera sostenida durante 24 hs; mientras se aguarda la reparación en Paso de la Patria.



Las inversiones realizadas, permitieron responder con soluciones variadas ante un cuadro de situación que pudo afectar a miles de usuarios.



El mes en curso indicó varios picos de consumo, superiores a los alcanzados el año pasado. Pero es el mes de febrero el que indica el record de demanda energética para la provincia con 595 Mw en la primera quincena del 2015.