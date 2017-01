Horóscopo para hoy 24 de enero del 2017 Martes, 24 de enero de 2017 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy



Aries



En esta jornada, ese problema que usted creía imposible de solucionar, empezará a resolverse favorablemente.

Amor: Podrá reparar viejos errores y conductas que ha tenido con su enamorado.

Riqueza: Alguien le ofrecerá tentadoras ofertas económicas. Evalúe cada una de ellas y acéptelas.

Bienestar: Las tensiones sólo podrán aliviarse si empieza a disfrutar de sus logros diariamente.



Tauro



En este día, transite con un paso medido. Tenga presente que no todo puede solucionarse con un cerrar y abrir de ojos.

Amor: Período donde su relación se encontrará más mental que sentimental. No se asuste.

Riqueza: Tiempo ideal para cambiar la rutina y ver cuáles son sus necesidades económicas urgentes.

Bienestar: Empiece a controlar el consumo de sal y de carnes rojas. Cuídese.



Géminis



Recuerde que cuando hable, si no cuida las palabras podría llegar a dañar a alguien que aprecia demasiado.

Amor: Estará demasiado sensible. Se sentirá muy dependiente de su enamorado o familia.

Riqueza: Todo fluirá de forma positiva. Su trayectoria y experiencia lo ayudarán a poner en acción sus planes.

Bienestar: Jornada oportuna para iniciar una dieta desintoxicante para su organismo.



Cáncer



Estudie la realidad desde otro punto de vista, los éxitos materiales no siempre le brindarán la felicidad que desea.

Amor: Tiempo oportuno para fortalecer en vínculo amoroso con su pareja.

Riqueza: Para evitar que surjan nuevos errores en el desempeño laboral, sea sabio y mejore las perspectivas de trabajo.

Bienestar: Recuerde descansar y dormir las horas necesarias para poder enfrentar los desafíos cotidianos.





Leo



Será una jornada en la que deberá aprovechar todas las oportunidades. De esta forma, conseguirá el éxito tan esperado.

Amor: Atesore sus afectos y dele la importancia que realmente tienen. Cuídelos.

Riqueza: No es momento para solicitar un aumento aún. Acepte aquello que le brinda su jefe.

Bienestar: Sepa que su familia estará a su lado para ayudarlo. No dude en pedir apoyo si lo necesita.





Virgo

Podría sentirse un tanto estancado. Deberá buscar una salida óptima a los conflictos que están surgiendo últimamente.

Amor: Su pareja necesita señales claras. Magnífica fecha para formalizar su relación amorosa.

Riqueza: Evite sentirse inferior frente a sus pares en el ámbito laboral. Usted tiene mejores capacidades.

Bienestar: Pruebe su suerte en la lotería. Ganará muchos premios y dinero.





Libra

Intente ser más concreto y preciso en su vida. De esta forma, podrá alcanzar con éxito cada uno de los objetivos.

Amor: Sea más responsable y cariñoso con su pareja, de lo contrario, padecerá alguna ruptura.

Riqueza: Esté alerta, deje de lado las sospechas y obre siguiendo a sus pálpitos. Nuevas complicaciones en las finanzas.

Bienestar: Practique el ejercicio del silencio, así logrará conocerse profundamente.





Escorpio



Téngase fe. Durante esta jornada, podría sentirse un tanto inseguro a causa de los contratiempos que surgieron.

Amor: Jornada óptima para conquistar ese corazón que se resiste. Utilice sus encantos.

Riqueza: Si es más dinámico y eficiente, podrá cumplir con todos sus objetivos. Evite los problemas.

Bienestar: Tenga en cuenta reforzar su alimentación y realice actividades físicas. Mejore su salud.



Sagitario



Si bien se siente victorioso, ya que todo lo que siempre se propone lo alcanza, recuerde abandonar su orgullo ofensivo.

Amor: En el poco tiempo que pasa con su familia, no discuta con ellos. Trate de disfrutar de su compañía.

Riqueza: Mañana oportuna para tramitar un préstamo para esa inversión que desea hacer.

Bienestar: Cancele los compromisos laborales y tómese un descanso si se siente desbordado mentalmente.





Capricornio



Sufrirá una transformación completa en su forma de ser. No se asuste, será muy productivo para su vida.

Amor: Evite hacerle reclamos sin importancia a su enamorado, terminará por aburrirlo.

Riqueza: Preste atención a lo que su socio le proponga, por más que obtenga buenas ganancias.

Bienestar: Sepa que renovar su imagen le sentará bien. Cambie de look.





Acuario



El clima hogareño podría complicarse si no tranquiliza los ánimos. Intente un diálogo para conciliar todas las partes en el vínculo familiar.

Amor: Teniendo la presencia del Sol, podrá recomponer la relación amorosa que tiene con su pareja.

Riqueza: Se estimularán las condiciones para concretar ese asunto profesional que aspira a nuevas perspectivas.

Bienestar: Arme su valija y no desaproveche esa oportunidad para hacer ese viaje.





Piscis



Tendrá la necesidad espiritual de iniciarse en una actividad creativa que usted la había postergado hace tiempo en su vida.

Amor: Si se ha distanciado de su pareja no dude en aproximarse a ella antes de que sea tarde.

Riqueza: Momento oportuno para saldar deudas pasadas. Cancélelas cuanto antes.

Bienestar: Encuéntrese a usted mismo. La lectura de un libro podría cambiarle su forma de pensar.