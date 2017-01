La modelo española Bimba Bosé murió a los 41 años

Lunes, 23 de enero de 2017

La sobrina del cantante Miguel Bosé falleció a los 41 años, tras una larga lucha contra el cáncer de mama.

De rasgos marcados con una estética andrógina se convirtió en todo un símbolo de época



La cantante, modelo y artista multidisciplinar española Bimba Bosé, sobrina del también cantante Miguel Bosé, falleció hoy en Madrid a los 41 años de un cáncer de mama, según fuentes familiares.



Rodeada de su familia más cercana, la nieta del torero Luis Miguel Dominguín y la actriz Lucia Bosé murió en el madrileño Hospital Ramón y Cajal tras dos años de lucha contra la enfermedad.



La artista española, que sufría metástasis en huesos, hígado y cerebro, confirmó su enfermedad en mayo de 2014 con una fotografía en su perfil de Facebook, en la que aparecía con un pañuelo que le cubría la cabeza, señal del tratamiento al que se estaba sometiendo.



Durante la enfermedad, con la que luchó junto con su actual pareja, el también modelo y DJ británico Charlie Centa, la musa y gran amiga del modisto español David Delfín siempre mantuvo una actitud positiva y continuó trabajando durante todo el tiempo que pudo, sin perder la sonrisa, convencida de que vencería al cáncer.



Bimba Bose en el Mercedes-Benz Fashion Week en Madrid desfilando colección de Primavera Verano 2016 (Photo by Oscar Gonzalez/NurPhoto)

La hija de Lucía Dominguín Bosé, que en mayo de 2014 se sometió a una mastectomía de la mama izquierda, llegó incluso a desfilar en septiembre de 2015 en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid para el diseñador Delfín.



La cantante, que ejerció su profesión de modelo hasta el año pasado, era madre de dos niñas, Dora y June, de 13 y 5 años, fruto de su relación con Diego Postigo.



Bimba creó su propio sello discográfico y formó parte del grupo The Cabriolets, con el que debutó con el 7 de mayo de 2007 cantando una versión de "Como yo te amo", de Rocío Jurado.



Este mismo año grabó a dúo con Miguel Bosé la canción "Como un lobo" para el álbum de su tío, Papito. También en marzo de 2007 inauguró la exposición Rock&Moda en Barcelona.



En 2009 grabó su primer disco, Demo, en Nueva York a las órdenes del productor Andrés Levín.



Entre su filmografía se encuentran las películas El cónsul de Sodoma (2010), de Sigfrid Monleón; el cortometraje "Run a way" (2012), de Diego Postigo; Julieta (2016), de Pedro Almodóvar, y la serie de televisión La que se avecina (2014).



En 2011 fue una de las cuatro españolas que participaron en el Calendario Harpers Bazaar y Swarovski 2012.



La modelo residió durante años en Nueva York y desfiló para destacados diseñadores como Gucci y David Delfín, así como para la prestigiosa revista Vogue.



(Con información de EFE)