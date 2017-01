Horóscopo para hoy 23 de enero del 2017 Lunes, 23 de enero de 2017 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy Aries

Horóscopo de hoy: Finalmente verás los resultados del esfuerzo aplicado a ciertas disciplinas en tu vida. Esto te motivará para continuar.

Amor: Exige a tu pareja en la misma medida en la que estas dispuesto a brindarte para ella. Se justo a la hora de los reclamos.

Riqueza: Caerás en perdidas monetarias a causa de la ineficiencia de los empleados a tu cargo. Asegúrate de tomar medidas.

Bienestar: No puedes llevarte el mundo por delante a todo momento y en todo lugar. Mide tu manera de reaccionar y procura ser un poco más tolerante.



Tauro

Horóscopo de hoy: Experimentarás una tendencia a tomar determinaciones impulsivamente en el día de hoy, lo que te expondrá a errores.

Amor: Encontrarás en una velada romántica todo lo que necesitabas para terminar definitivamente con los malos momentos de la pareja.

Riqueza: Procura no ser tan duro con tus pares laborales. Hoy deberás soportar constantes equivocaciones de su parte.

Bienestar: No dejes que esta situación por la que estas atravesando tome control total de tu vida y te haga perder aquello por lo que tanto trabajaste.



Géminis

Horóscopo de hoy: Difíciles determinaciones te aguardan en tu puesto laboral para la jornada del día de hoy. Confía en ti mismo.

Amor: Encontrarás más de lo que buscabas en un amor pasajero. No le temas al compromiso permanente con una persona.

Riqueza: Deberás saber separar las aguas y diferenciar de aquellos amigos de juergas de a quienes puedes confiarles tu negocio.

Bienestar: Valora cada palabra de aliento que obtengas de aquellos que te rodean. No olvides los favores que recibas y devuélvelos a la primera oportunidad.



Cáncer

Horóscopo de hoy: Deberás luchar con gran determinación contra ciertas cuestiones que invadirán tu mente durante la jornada de hoy. No te distraigas.

Amor: El amor te dará el coraje necesario para tomar ciertas determinaciones clave en la pareja. No dudes de tu criterio.

Riqueza: No te confíes plenamente de nadie. Comunícale a cada uno solo lo que necesita saber y nada más. Ve con pie de plomo.

Bienestar: No renuncies a tus metas solo porque representan dificultades o sacrificios. Solo mediante estos alcanzarás los mayores valores de la vida.



Leo

Horóscopo de hoy: No podrás continuar con esta mentalidad mucho tiempo más. O cambias de trabajo o de forma de pensar. Medítalo.

Amor: Una pareja formal trae consigo ciertos compromisos ineludibles. Afróntalos o retírate pero no pierdas tu tiempo.

Riqueza: Existen situaciones en las que no podrás tener control absoluto. No desesperes por esto, mantente enfocado en tus metas.

Bienestar: Aprende a valorar los consejos que te dan las personas bienintencionadas de tu entorno. Aprende a escucharlos, aunque no estés de acuerdo con ellos.



Virgo

Horóscopo de hoy: Deberás dejar de lado tu tendencia a aparentar algo que no eres. No puedes costear un estilo de vida despreocupado.

Amor: Debes saber diferenciar entre la aceptación y la debilidad de personalidad. No permitas que te tomen el pelo.

Riqueza: Deberás mostrar tu capacidad de reacción rápida debido a situaciones tensas en tu ambiente laboral. Confía en tus instintos.

Bienestar: El individualismo, el egocentrismo el egoísmo son la perfecta receta para la soledad y el aislamiento. Deberás aprender a jugar en grupo.



Libra

Horóscopo de hoy: Conversaciones cave se suscitarán en el día de hoy entre tu pareja y tu. La serenidad es la clave del entendimiento.

Amor: No subestimes al hecho de compartir momentos con tu pareja. Dale lugar al sentimentalismo en tu vida y en la de ella.

Riqueza: Se tu mismo juez y jurado a la hora de evaluar tu desempeño en tu entorno laboral. No temas ser severo contigo mismo.

Bienestar: Vive la vida que esta en tus posibilidades vivir. Que la necesidad de aparentar algo que no eres no te lleve a la total y completa ruina financiera.



Escorpio

Horóscopo de hoy: Asegúrate de agotar cada recurso a tu alcance para evitar caer en discusiones más subidas de tono con vecinos molestos.

Amor: Tus recientes incursiones en la soltería han dejado un mal sabor de boca. Tomate un poco de tiempo para ti.

Riqueza: No lograrás llegar a tus fechas limites a tiempo a menos que dejes de lado todo tipo de distracción que se ponga en el medio.

Bienestar: Nunca es tarde para iniciar algún tipo de régimen o actividad que ponga a tu cuerpo en mejor estado. Aprovecha cuando se de la oportunidad.



Sagitario

Horóscopo de hoy: Iniciarás tu jornada a todo motor con un sin numero de actividades planeadas para hoy. No te pases del limite.

Amor: Te será imposible no ceder ante la insistencia de tu pareja para pasar la jornada de hoy fuera del hogar. Disfrútala al máximo.

Riqueza: Tendrás una jornada bastante tranquila a nivel laboral en el día de hoy. Aprovéchala para adelantar cuanto trabajo puedas.

Bienestar: No caigas en el carpe diem a nivel económico o podrás llegar a tener graves consecuencias en un futuro cercano. Planifica en detalle.



Capricornio

Horóscopo de hoy: Te replantearás aspectos de tu personalidad para poder alcanzar las metas que siempre deseaste. No temas ser duro contigo mismo.

Amor: Existen situaciones en las que lo mejor que puede pasar de terminar definitivamente con la pareja. Piénsalo detenidamente.

Riqueza: Te sorprenderá cuanto puedes llegar a lograr con la motivación adecuada. Aprende a mentalizarte exitosamente.

Bienestar: Los eventos en la vida no son una sucesión de eventos sin sentido, siguen un patrón dado por las decisiones que tomamos. Toma las riendas de tu vida.



Acuario

Horóscopo de hoy: Experimentarás ciertos inconvenientes durante la madrugada de hoy que evitarán que descanses correctamente. No desesperes.

Amor: Encontrarás en tu pareja todo aquello que siempre buscaste en una compañera para compartir tu vida entera. No la dejes ir.

Riqueza: Ciertas ofertas imperdibles llegarán a tus oídos. Procura hacer todo lo que este a tu alcance para aprovecharlas.

Bienestar: Tu capacidad de mantenerte sereno ante situaciones de extrema tensión te será más que útil para poder salir de estos momentos tensos.



Piscis

Horóscopo de hoy: Durante la jornada de hoy evita actuar por instinto, racionaliza cada determinación que debas tomar lo más detenidamente posible.

Amor: La pasión no puede ser lo único que mantenga a la pareja unida. Una sensación de vacío te invadirá sin una conexión espiritual.

Riqueza: Jornada ideal para iniciar la búsqueda de aquel inmueble soñado. Aprovecha cada recurso a tu alcance para hacerlo.

Bienestar: Se contigo mismo lo suficientemente severo como para hacerte notar cuando no estas dando lo mejor. Solo así lograrás alcanzar el éxito.