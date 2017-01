Colombi confirmó que desdoblará las legislativas y que serán en mayo o junio

Lunes, 23 de enero de 2017

El mandatario reapareció y dejó varias cosas en claro. Habrá dos turnos de elecciones provinciales y además dijo que quien quiera ser candidato en Encuentro por Corrientes debe pertenecer a Cambiemos. Aseguró que ganarán en Capital.





El gobernador Ricardo Colombi reapareció ayer y confirmó que desdoblará las elecciones. Las legislativas serán en la segunda quincena de mayo o en la primera de junio. Fustigó a Camau Espínola y además aseguró que quien quiera ser candidatode Encuentro por Corrientes, deber pertenecer a Cambiemos. Vaticinó además que ganarán en Capital porque tienen “los mejores candidatos”.



“Las elecciones legislativas provinciales se realizarán entre la segunda quince del mes de mayo y la primera de junio”, afirmó Colombi



También acabó con todas las especulaciones y con las versiones que indicaban que su sucesor sería un radical. “El candidato a gobernador será un hombre de Encuentro por Corrientes+Cambiemos. Quien quiera ser candidato debe estar dentro de Cambiemos. La Unión Cívica Radical como otros partidos está dentro de Cambiemos por lo tanto el candidato a gobernador puede ser ECO-Cambiemos -UCR”, lanzó.

También cuestionó a Camau Espínola. “Prioriza exclusivamente lo personal, piensa que es el único salvador, porque cree que tiene la varita mágica y cuando fue gobierno no lo demostró y endeudó a la ciudad”, lanzó.

“Cuando (el gobierno de Camau) recibió los fondos no hizo las cosas como debía haber hecho”, denunció.

Asimismo afirmó que “indudablemente pensar que el gobierno puede caer en una sola persona es un grave error, no debemos correr el riesgo de que uno llegue al gobierno y otro llegue al poder, como se ve que está manejando la cuestión y eso puede ser mucho más grave todavía y los prejuicios mucho mayores”. Sostuvo que las elecciones de este año “van a resolver el futuro de la provincia”.

“Vamos a necesitar el acompañamiento de legisladores que sigan apoyando el crecimiento de Corrientes y no legisladores que pongan trabas y donde simplemente sus intenciones estén guiadas por cuestiones netamente electorales partidarias”, agregó.

Para finalizar se mostró confiado en que ECO pueda recuperar el gobierno de la Capital y dijo que “vamos a tener los mejores candidatos y las mejores propuestas y vamos a hacer un trabajo muy fuerte para poder ofrecer una acción a la ciudadanía”.