Aseguran que la suba no afectó la venta y destacan turismo Domingo, 22 de enero de 2017 A 10 días de la última variación en el precio de los combustibles, CESCOR afirmó que la modificación de las pizarras no hizo caer el nivel del despacho.



Resaltan que el inicio de la Fiesta del Chamamé, con el consecuente arribo de visitantes, equilibró la demanda de productos.







La Cámara de Estaciones de Servicios de Corrientes (CESCOR) destacó como “positivo” al movimiento turístico generado en los últimos días en la ciudad, en virtud del comienzo de la Fiesta Nacional del Chamamé. “Estamos conformes con lo comercializado, hasta el momento, en lo que va de enero. La suba aplicada hace poco más de una semana no hizo menguar el despacho a boca de surtidor y eso también es algo bueno. Ahora están arribando vehículos de otras ciudades y obviamente cargan en las estaciones locales”, especificó a época Jorge Sanabria, vicepresidente de CESCOR. EPC220117-018F10

“Eso equilibra la falta de actividad regular y también la ausencia de aquellos automovilistas que partieron de vacaciones”, afirmó.

Si bien el alza aplicada el 12 de enero será el único incremento en el actual trimestre, el propio ministro de Energía, Juan José Aranguren, adelantó que en la primera semana de abril volverán a aumentar los precios. Luego, harán lo propio el 1 de julio y 1 de octubre.

“La última variación acortó la brecha entre los productos ofrecidos por las distintas compañías. Aquí Axion e YPF quedaron prácticamente con los mismo valores”, sostuvo Sanabria.

Las naftas premium se venden desde los $23,15 a 24,49; la súper oscila entre $21,15 y $21,99; diesel común va de $18,13 a $18,99 y el especial entre $21,05 y $21,99, dependiendo de las banderas.

Hay que recordar que durante el año pasado, los combustibles incrementaron su precio el 31 por ciento, aunque tanto Aranguren como otros funcionarios del Gobierno advirtieron que ese aumento fue “por debajo del resto de los precios de la economía”.



Analizan impuestos

El Gobierno nacional estudia una modificación en la carga impositiva de los combustibles. Energía está trabajando en un proyecto para reformar el peso del ITC (Impuesto de Transferencia a los Combustibles) sobre el precio final de la nafta y el gasoil.

El ITC representa un 24% del valor al que se expende la nafta súper en las estaciones de servicio y 25% en la “premium”. Cada aumento de los importes en los surtidores se refleja en mayor recaudación por este tributo. Pero el Gobierno quiere modificar ese esquema, de cara a la mayor libertad que tendrá el mercado desde junio.



Fuertes controles viales



El Ministerio de Transporte de la Nación controló en todo el país, en la primera quincena de enero, 65.000 vehículos, entre particulares y camiones, y más de 4.360 colectivos y combis de pasajeros, en el marco del operativo Verano Seguro 2017.

Los controles se extenderán hasta marzo a fin de lograr una movilidad segura para quienes se desplacen por los distintos puntos turísticos del país.

La CNRT realizó 1.517 controles, lo que significa un crecimiento del 7,5% respecto de lo ejecutado en 2016.