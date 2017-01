Denuncian aplicación parcial de programa “Precios Cuidados”

Domingo, 22 de enero de 2017

Vecinos advierten sobre la falta de productos - especialmente de la canasta básica - y valores por encima de los cánones establecidos.





La nueva etapa de la iniciativa nacional se puso en marcha hace dos semanas.



Una nueva lista de productos con “Precios Cuidados” comenzó a regir desde el 7 de noviembre en todo el país. Como cada vez que se renovó el listado, la aplicación en Corrientes se observó demorada y recién en la última semana se vislumbraron en la ciudad los primeros cambios en góndolas. Según una denuncia de la Defensoría de los Vecinos de la Ciudad, la puesta en marcha del programa se relanzó con incumplimientos tanto en cadenas nacionales como en aquellas de nivel nacional. El primer relevamiento realizado por el ente apuntó al faltante de productos de la nomenclatura, ausencia de información al cliente y modificación de precios y marcas respecto a las establecidas. EPC220117-016F04

En comunicación con época, el defensor de los vecinos de la ciudad, Javier Rodríguez, comentó: “Es el primer relevamiento del año y muchos de los supermercadistas aludieron que se trata recién de una etapa de adaptación al nuevo listado y que por eso no cuentan con todos los productos” (Ver página 17).

Según datos de la Defensoría de los Vecinos, los productos con los que los ciudadanos encuentran mayores inconvenientes son aquellos de la canasta básica. “Azúcar, harina u otros alimentos de primera necesidad son los más controversiales porque o cambian de marcas o porque no se ponen los precios que deberían ponerse según el listado oficial”, resaltó Rodríguez.

Y sobre las irregularidades apuntó: “Al momento de realizar el relevamiento, las cadenas regionales presentan sólo un 50% de los productos que deberían, mientras que las nacionales aún no tenían las opciones en góndola alegando que no han recibido la lista oficial de productos y precios”.

La nueva lista de productos de Precios Cuidados comenzó a regir el 7 de enero con un aumento en los precios del 3% y se presenta como una opción que contribuye al ahorro de los consumidores.

De acuerdo a lo que se destaca en el informe de la Defensoría de los Vecinos de la Ciudad, ninguno de los supermercados regionales brinda información sobre el programa a los clientes, solamente “El Súper” presenta identificaciones de precios de los productos incluidos. En estos casos incluso se detectó que en las listas internas de los comercios hay modificaciones en los precios de hasta 4 pesos respecto de las listas establecidas por el programa. También hay casos en los que se ofrecen marcas alternativas.

“Respecto de las cadenas nacionales, cuando nuestro equipo de trabajo se presentó en esta semana a los distintos locales, explicaron que ellos aún no recibieron el listado oficial y por ello no presentan stock de los productos”, indicó el Defensor, quien señaló además que este primer informe será remitido a la Dirección Nacional de Defensa al Consumidor. En las próximas semanas se harán nuevos relevamientos en locales.



***



Consultar el listado



El nuevo listado de Precios Cuidados puede ser consultado por los consumidores en el sitio www.precioscuidados.gob.ar, y ante cualquier inconveniente se puede llamar a la línea gratuita de la Secretaría 0800-666-1518.

El programa fue creado en el año 2014 para que sus precios sirvieran como referencia a los consumidores en ocasión de hacer las compras.

El aceite, excluido



En diálogo con época, el Defensor de los Vecinos aseguró que productos como harina, azúcar y yerba están entre los que más controversias generan porque las marcas que figuran en góndola no son las del listado. Por otra parte, en la nueva nómina también se vuelve a observar que el aceite está excluido en cualquiera de sus marcas. Esta es una modificación que se hizo ya en septiembre del año pasado. Desde la Defensoría de los Vecinos indicaron que a lo largo de las diferentes ediciones de Precios Cuidados la compra de aceite bajo este programa siempre fue controversial por la escasez que hay del producto y por la dificultad de los supermercadistas para suministrar las marcas que solicitaba el listado.

Por otra parte, entre los productos estacionales incluidos se encuentran los repelentes y espirales para ahuyentar mosquitos y bloqueadores solares.

Esta renovación de Precios Cuidados se prolongará por cuatro meses hasta el 6 de mayo.