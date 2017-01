Ratifican interés en proyecto de represa Itatí- Itá Corá

Domingo, 22 de enero de 2017

La posibilidad de aumentar la generación de energía sobre el río Paraná recobró vigencia después de permanecer en suspenso por varias décadas.



Desde la Provincia confirmaron que a Corrientes también le atrae la iniciativa y anticiparon reuniones binacionales para las próximas semanas. De concretarse, no sería una obra vinculada a Yacyretá, aclararon desde la EBY.







Con la mirada puesta en la industrialización y con un impulso renovado tras el hallazgo de gas y petróleo, desde Paraguay volvió a cobrar impulso en los primeros días de este año un proyecto que cuenta ya con varias décadas: la posibilidad de construir otra represa sobre el río Paraná.





La Comisión Mixta paraguaya-argentina del Río Paraná (COMIP) considera aún más factible erigir una nueva central hidroeléctrica entre las localidades de Itá Corá (Paraguay) e Itatí (Corrientes) que la proyectada “Corpus Christi” entre Posadas y Encarnación. Así lo difundieron distintos medios de prensa paraguayos, como el diario ABC Color, en los que además se remarca el “interés de Corrientes” en el proyecto como otro de los puntos a favor de la iniciativa.

“Cuenta con mayores posibilidades porque en Corrientes no se tiene el referéndum en contra (que sí tiene Misiones) y además hay facilidades e interés de los correntinos para hacerlo”, enumeró Ángel María Recalde en su carácter de delegado paraguayo ante la COMIP.

No obstante aclaró que son emprendimientos de futuro, de mediano y largo plazo. En cuanto a la potencia de Itatí-Itá Corá, los estudios indican que se puede obtener un poco más de la mitad de lo que se logra actualmente en Yacyretá, entre 12.000 y 13.000 GWh por año.

A la vez, la represa podría permitir mejorar la navegabilidad del río y poner en servicio una mayor cantidad de máquinas en Yacyretá, apuntó. “Se puede acumular agua durante el día y en horas de punta, durante la noche comenzar a usar todas las máquinas. Eso sólo se puede hacer si hay embalse compensador o si no las variaciones de altura del río serían prácticamente inaceptables. Debemos quitar el mayor provecho a estos planes. Lo que no debemos olvidar es que cualquier emprendimiento importante de energía no se puede hacer de un día para otro”, recordó.



Yacyretá, sin vinculación

“Es un proyecto del que se sabe muy poco, no cuento con suficiente información como para opinar del tema”, expresó por su parte el director de Yacyretá, Humberto Schiavoni, en diálogo con época.

Aunque calificó como “uno de los proyectos posibles” para la instalación de otra represa hidroeléctrica, aseguró que “no tiene vinculación alguna con la EBY”, en tanto manifestó desconocer si existe a nivel nacional alguna tratativa con el vecino país al respecto.



Interés correntino

“Se están retomando los contactos (con autoridades de la COMIP y con Paraguay) sobre ese tema”, deslizó a su turno el secretario de Energía de la Provincia, Eduardo Melano.

“Hay interés de la Provincia pero vamos a ver cómo se desenvuelve el tema”, expresó al ser consultado por este medio.

En ese sentido además apuntó que “en el transcurso de los próximos días se proyectan reuniones para trabajar sobre eso”. Y aunque no brindó la precisión de los próximos pasos relacionados con el análisis de la propuesta, consideró a la obra como “viable”.

“Sería una represa compensadora de Yacyretá, pero recién cuando hayan mayores avances se darán a conocer de manera oficial”, expresó el funcionario.

Por su parte, desde Itatí, distintos referentes comunitarios hicieron saber sus opiniones a favor y en contra de la iniciativa, pero hasta el momento lo hicieron sólo a través de redes sociales.

Por un lado, expresaron su interés por el desarrollo económico que puede experimentar la región, en tanto quienes criticaron la idea recordaron el impacto ambiental que supondría en el Paraná medio.