Murray superó a Querrey y está en los octavos de final

Viernes, 20 de enero de 2017

El escocés venció al norteamericano por 6-4, 6-2 y 6-4 y se ubicó en la siguiente ronda del primer Grand Slam del año. También juegan Federer y Nishikori entre otros





Luego de la eliminación del serbio Novak Djokovic en manos del uzbeco Denis Istomin, número 117 del mundo, Andy Murray no dudó impuso su categoría y en tres sets, doblegó al norteamericano Sam Querrey por 6-4, 6-2 y 6-4 y se ubicó en los octavos de final del certamen australiano que se desarrolla en el complejo Melbourne Park.



Con siete triunfos del escocés sobre ocho encuentros previos, el número uno del mundo lleva un récord de 31 victorias en 32 partidos y pretende llegar a su séptima final consecutiva de un torneo de ATP.



En octavos, Murray que busca obtener su primer título en Melbourne Park tras haber perdido en la final cinco veces, se medirá en octavos al alemán Misha Zverev quien venció al tunecino Malek Jaziri por 6-1, 4-6, 6-3 y 6-0.





En el primer turno el suizo Stan Wawrinka superó al serbio Víctor Troicki por 3-6, 6-2, 6-2 y 7-6, el francés Jo Wilfred Tsonga doblegó al norteamericano Jack Sock por 7-6, 7-5, 6-7 y 6-3 mientras que el italiano Andreas Seppi venció al belga Steve Darcis por 4-6,6-4, 7-6 y 7-6. Luego, el británico Daniel Evans se impuso por 7-5, 7-6 y 7-6 ante el local Bernad Tomic.





En tanto en el turno vespertino, el suizo Roger Federer disputará la tercera ronda frente al checo Tomas Berdych en un un duelo que determinará si está capacitado para luchar por el título.





Tras regresar en un torneo de exhibición, la Hopman Cup, Federer, de 35 años, pasó sin problemas las dos primeras rondas del primer Grand Slam del curso, ante el austriaco Jurgen Melzer (en cuatro sets) y frente al joven estadounidense Noah Rubin (en tres), pero su tenis no ha despejado todas las dudas.





Cuatro veces ganador en Melbourne, ahora Federer deberá mostrar su mejoría ante Berdych, que le ha ganado en seis ocasiones en 22 duelos, incluidos dos de Grand Slam, US Open 2012 y Wimbledon 2010.



Asimismo, se presentó el japonés Kei Nishikkori ante el eslovaco Lukas Lacko. El asiático se impuso por 6-3, 6-4 y 6-4.





En categoría femenina la número 1 mundial Angelique Kerber superó a la checa Krystina Pliskova por 6-0 y 6-4. En tanto, la española Garbiñe Muguruza (N.7) debe mostrar virtudes frente a la letona Anastasija Sevastova.



Todos los partidos del día



Rod Laver Arena

Coco Vandeweghe (USA) a Eugénie Bouchard (CAN) por 6-4, 3-6 y 7-5

Angelique Kerber (GER/N.1) a Krystina Pliskova (CZE) por 6-0 y 6-4

Stan Wawrinka (SUI/N.4) a Viktor Troicki (SRB/N.29) 3-6, 6-2, 6-2 y 7-6

Ashley Barty (AUS) – Mona Barthel (GER) 6-4, 3-6 y 6-3

Tomas Berdych (CZE/N.10) – Roger Federer (SUI/N.17)



Margaret Court Arena

Anastasia Pavlyuchenkova (RUS/N.24) a Elina Svitolina (UKR/N.11) por 7-5, 4-6 y 6-3

Jo-Wilfried Tsonga (FRA/N.12) a Jack Sock (USA/N.23) por 7-6, 7-5, 6-7 y 6-3

Venus Williams (USA/N.13) a Duan Ying-Ying (CHN) por 6-1 y 6-0

Lukas Lacko (SVK) – Kei Nishikori (JPN/N.5) 3-6, 4-6 y 4-6

Anastasija Sevastova (LAT) – Garbiñe Muguruza (ESP/N.7)



Highsense Arena

Svetlana Kuznetsova (RUS/N.8) a Jelena Jankovic (SRB) por 6-4, 5-7 y 9-7

Andy Murray (GBR/N.1) a Sam Querrey (USA/N.31) 6-4, 6-2 y 6-4

Bernard Tomic (AUS/N.27) – Daniel Evans (GBR) 5-7, 6-7 y 6-7



Court N.2

Mischa Zverev (GER) a Malek Jaziri (TUN) por 6-1, 4-6, 6-3 y 6-0

Sorana Cirstea (ROU) a Alison Riske (USA) por 6-2 y 7-6



Court N.3

Andreas Seppi (ITA) a Steve Darcis (BEL) por 4-6, 6-4, 7-6 y 7-6